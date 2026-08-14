Cuối cùng cũng có phim Việt giải cứu phòng vé: Chưa chiếu đã chiếm top 1, phải xem bằng mọi giá

Đây là bộ phim khiến cả MXH tò mò nhất lúc này.

Sau chuỗi ngày bị các bom tấn ngoại quốc lấn át, phòng vé Việt cuối cùng cũng đón một tín hiệu khởi sắc. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu - dự án điện ảnh mới nhất của Huỳnh Lập - dù chưa chính thức bước vào những suất chiếu sớm đầu tiên đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trên Box Office.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đạt top 1 phòng vé dù chưa chiếu. (Ảnh: Box Office)

Theo lịch phát hành chính thức từ đơn vị sản xuất, bộ phim mở các suất chiếu sớm bắt đầu từ 18:00 ngày 14/08/2026. Thế nhưng ngay từ 2 giờ sáng ngày 14/08 - tức là trước giờ chiếu sớm 16 tiếng đồng hồ - lượng vé đặt trước tăng đột biến đã đẩy bộ phim vượt mặt cả Spider-man: Brand New Day để lên top 1 phòng vé với doanh thu real-time ấn tượng. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút cũng như sự mong đợi của khán giả Việt dành cho dự án của Huỳnh Lập.

Phim sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 14/8. (Ảnh: NSX)

Sở dĩ nói Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu "giải cứu" phòng vé Việt là bởi từ đầu tháng 7 đến nửa đầu tháng 8, thị trường điện ảnh thiếu vắng các đại diện nước nhà đủ sức nặng để cạnh tranh với những bom tấn ngoại địa. Khán giả ra rạp chỉ thấy sự thống trị tuyệt đối của những siêu phẩm như Spider-man: Brand New Day, The Odyssey, Minions & Quái Vật hay Conan Movie 25... Không kể những bộ phim Việt dần rút khỏi rạp nên số lượng bán vé không nhiều, thì Quỷ Bắt Hồn khởi chiếu từ ngày 10/07 cũng chịu cảnh lép vế tại phòng vé, không thể xuất hiện trong top 3 doanh thu ngày.

Đến 2h20 sáng, phim đã nhảy vọt doanh thu lên 2,2 tỷ đồng. (Ảnh: Box Office)

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu thuộc thể loại chính kịch kết hợp yếu tố linh dị và hài hước, mang đến một câu chuyện có chiều sâu về tình cảm gia đình và lòng yêu nước. Nội dung phim xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z muốn khởi nghiệp mở quán cà phê nhưng bị bố mẹ phản đối. Để tìm kiếm sự trợ giúp, Bình quyết định về quê nghỉ hè nhằm thuyết phục ông nội Thời - người ông sống một mình trong căn nhà có "tiềm năng".

Tại đây, cuộc sống của hai ông cháu liên tục xảy ra xung đột do khoảng cách thế hệ. Mọi chuyện dần rẽ sang hướng khác khi Bình chứng kiến hàng loạt hiện tượng kỳ bí, tâm linh xung quanh ông nội. Hành trình đi tìm lời giải mã không chỉ giúp Bình nhận ra những góc khuất, ký ức dằn vặt chưa nguôi của một người lính cựu chiến binh từng bước qua bom đạn mà còn là hành trình hai ông cháu chữa lành tổn thương và thấu hiểu giá trị của một cuộc đời.

NSƯT Cao Minh trong vai ông nội. (Ảnh: NSX)NSƯT Cao Minh trong vai ông nội. (Ảnh: NSX)

Sức hút của bộ phim còn đến từ màn kết hợp ăn ý giữa hai thế hệ diễn viên kỳ cựu và những gương mặt trẻ đang lên. Thủ vai người ông nội - cựu chiến binh nghiêm khắc nhưng mang trong mình vết thương lòng chiến tranh là NSƯT Cao Minh, người đem đến nét diễn gạo cội, đầy khắc khổ và dạt dào cảm xúc. Sánh vai cùng ông là Cody Nam Võ trong vai người cháu Trí Bình, anh đã thể hiện trọn vẹn sự bốc đồng nhưng giàu tình cảm của người trẻ.

Bên cạnh đó, phim còn sở hữu dàn cast gồm những tên tuổi thực lực như Huỳnh Lập, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Tín Nguyễn... Những phân đoạn cao trào, đặc biệt là những ký ức binh nghiệp đượm buồn của nhân vật ông nội được hé lộ, đã khiến những khán giả đầu tiên tham gia buổi chiếu sớm cho báo chí không thể kìm được nước mắt vì quá đỗi thiêng liêng và xúc động.

Bộ phim chứa đựng nhiều ý nghĩa khiến người khen xúc động. (Ảnh: NSX)

Nguồn: Box Office Vietnam