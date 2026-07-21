Xuất hiện phim Việt được kỳ vọng là Mưa Đỏ thứ 2: Nam chính đẹp trai lại siêu hot, miệng cười mà nước mắt vẫn rơi

Cả MXH đang mong chờ được xem bộ phim này.

Chiều ngày 21/7, đoàn phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu chính thức tổ chức showcase ra mắt tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như Huỳnh Lập, NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Phương Thanh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn cùng ê-kíp sản xuất. Ngay trong tối cùng ngày, trailer chính thức của bộ phim cũng được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ màu sắc vừa hài hước, vừa giàu cảm xúc.

Dàn diễn viên tại showcase

Trailer Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. (Nguồn: YouTube)

Không chỉ đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập với một dự án điện ảnh mới, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu còn gây tò mò bởi cách khai thác đề tài chiến tranh dưới góc nhìn hoàn toàn khác khi không kể về những trận đánh theo lối sử thi quen thuộc mà bắt đầu từ hành trình của hai ông cháu, để rồi từ đó dẫn dắt khán giả chạm đến ký ức của một thế hệ từng đi qua bom đạn.

Trailer mở đầu bằng đúng màu sắc khán giả vốn quen thuộc ở các tác phẩm của Huỳnh Lập. Nhân vật Trí Bình (Cody Nam Võ) liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi sống cùng ông nội và liên tiếp chứng kiến những hiện tượng tâm linh kỳ lạ, tạo nên không khí vừa hài hước vừa bí ẩn.

Cody Nam Võ. (Ảnh: NSX)

Thế nhưng, càng về cuối, trailer càng chuyển sang gam màu trầm lắng. Khoảnh khắc ông Thời (NSƯT Cao Minh) chậm rãi nói với cháu trai về nỗi sợ rằng "một ngày nào đó, thế hệ trẻ sẽ không còn biết những người đi trước đã nằm xuống vì điều gì" trở thành điểm nhấn khiến không ít người xem lặng đi.

NSƯT Cao Minh. (Ảnh: NSX)

Ngay sau đó là hàng loạt đại cảnh chiến tranh xuất hiện dồn dập. Tiếng bom đạn, khói lửa cùng những hình ảnh tái hiện chiến trường khốc liệt không chỉ lý giải những ám ảnh mà ông Thời mang theo suốt nhiều năm, mà còn mở ra hành trình đặc biệt của hai ông cháu trên con đường đi tìm ý nghĩa của sự hy sinh, lòng biết ơn và điều gọi là "rực rỡ" trong cuộc đời.

Một khoảnh khắc xúc động trong trailer. (Ảnh: NSX)

Chỉ hơn hai phút trailer nhưng bộ phim liên tục chuyển đổi cảm xúc. Khán giả có thể bật cười trước những màn tung hứng duyên dáng giữa hai ông cháu, rồi ngay sau đó lại nghẹn lòng bởi những lát cắt về chiến tranh và ký ức chưa bao giờ lành sẹo.

Khoảnh khắc tự hào lấy nước mắt của người xem. (Ảnh: NSX)

Một trong những nhân tố nhận được nhiều sự quan tâm nhất sau khi trailer ra mắt là Cody Nam Võ. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cody vốn được biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ, người mẫu. Vì vậy, việc anh đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh mang màu sắc chính kịch từng khiến không ít khán giả tò mò.

Trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Cody vào vai Trí Bình - chàng trai trẻ đồng hành cùng ông nội trong chuyến hành trình đầy bất ngờ. Đây cũng là nhân vật đại diện cho góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay khi đối diện với lịch sử, ký ức và những câu chuyện tưởng chừng đã bị thời gian phủ bụi. Dù là vai chính điện ảnh đầu tay, Cody lại mang đến cảm giác khá tự nhiên trong trailer. Anh thể hiện tốt nét hồn nhiên, tinh nghịch của một người trẻ, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc ở những phân đoạn lắng đọng. Đặc biệt, phản ứng của nhân vật trước những câu chuyện ông nội kể hay những khoảnh khắc đối diện với quá khứ đều được xử lý tiết chế, tạo cảm giác chân thật thay vì lên gân.

2 ông cháu. (Ảnh: NSX)

Ngay tại showcase, không ít khách mời và khán giả đã nhắc đến Mưa Đỏ khi theo dõi trailer Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Dĩ nhiên, hai bộ phim lựa chọn cách kể hoàn toàn khác nhau. Nếu Mưa Đỏ tập trung tái hiện chiến tranh với quy mô lớn và tinh thần sử thi, thì Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu chọn bắt đầu từ câu chuyện rất đời thường giữa ông và cháu, từ đó dẫn dắt người xem ngược dòng ký ức để hiểu hơn về những mất mát của thế hệ đi trước.

Điểm chung của cả hai nằm ở tinh thần tôn vinh lịch sử và khơi gợi lòng yêu nước theo cách gần gũi với khán giả trẻ. Thay vì những bài học khô cứng, bộ phim đặt lịch sử vào trong những cuộc trò chuyện gia đình, những ký ức cá nhân và những câu hỏi mà bất kỳ người trẻ nào cũng có thể bắt gặp trong cuộc sống. Việc lựa chọn ra rạp đúng dịp Quốc khánh 2/9 càng khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt mùa lễ năm nay.

Phim gợi nhớ đến Mưa Đỏ. (Ảnh: NSX)

Với sự kết hợp giữa chất hài đặc trưng của Huỳnh Lập, yếu tố tâm linh quen thuộc, câu chuyện gia đình giàu cảm xúc cùng thông điệp về lịch sử và lòng biết ơn, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang cho thấy tham vọng trở thành một bộ phim không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn khiến khán giả rời rạp với đôi mắt đỏ hoe và nhiều điều để suy ngẫm. Chính sự đan xen ấy cũng là lý do nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cái tên tiếp nối sức lan tỏa mà Mưa Đỏ từng tạo nên đối với khán giả trẻ Việt Nam.

Phim chính thức được khởi chiếu vào ngày 21.8.

Một số hình ảnh tại showcase:

NSƯT Cao Minh

Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh

Huỳnh Lập

Hứa Vĩ Văn

Huỳnh Lập và Cody

Tín Nguyễn

Puka