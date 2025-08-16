Cưới 1 năm vẫn gặp khó khăn trong “chuyện ấy”: Nguyên nhân khiến bác sĩ ngỡ ngàng

"Giải mã" khúc mắc

Anh Long và chị Hà (Phú Thọ) kết hôn được 1 năm, nhưng vẫn "mong con" trong vô vọng. Lo lắng, hai vợ chồng tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám và được tư vấn. Điều bất ngờ là qua trao đổi với ThS.BS Phạm Minh Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội), nguyên nhân lại không xuất phát từ bệnh lý phức tạp.

Theo lời chia sẻ từ cặp vợ chồng, họ đều là lần đầu nên chưa có kinh nghiệm gì về "chuyện ấy" nên chưa thể làm gì được. Cả hai đã thử "học tập" qua phim ảnh nhưng cũng không thành công.

Sau khi thăm khám và thực hiện một số xét nghiệm, bác sĩ xác định chị Hà có màng trinh bình thường không dày, không bị co thắt âm đạo. Nguyên nhân chính khiến cả hai vợ chồng gặp khó khăn không phải do bệnh lý, mà là do thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Tình trạng "cương kém" của anh Long cũng không phải nguyên phát mà là thứ phát do tâm lý lo lắng, áp lực.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc tư vấn cặp vợ chồng gặp trục trặc quan hệ sau kết hôn

BS Ngọc đã dành thời gian tư vấn chi tiết cho cặp vợ chồng trẻ về cấu tạo giải phẫu của âm đạo, sinh lý tình dục và cách thức quan hệ tình dục một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, bác sĩ khẳng định họ không cần điều trị lâu dài tại bệnh viện.

Kết quả, chỉ sau 1 tuần áp dụng theo lời khuyên của bác sĩ, đôi vợ chồng sau 2-3 lần quan hệ đã thành công. Anh Long không còn phải lo lắng về việc "cương kém" và không cần phải duy trì dùng thuốc điều trị rối loạn cương dương. Hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi cuối cùng cũng có thể hòa hợp trong "chuyện ấy".

Lời khuyên từ bác sĩ chuyên gia

Bấy lâu nay, ai cũng nghĩ chuyện quan hệ là bản năng, nhiều cặp đôi cưới nhau rất lâu nhưng không thể quan hệ được, nếu gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, không nên âm thầm chịu đựng mà cần tìm đến bác sĩ, chuyên gia để được tư vấn, điều trị kịp thời. Việc can thiệp sớm, đúng cách sẽ giúp các cặp vợ chồng tránh được những hệ lụy không đáng có như vô sinh, hiếm muộn hoặc những rạn nứt trong hôn nhân.

Ảnh minh họa.

"Thực tế tại trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, số trường hợp đến khám và trục trặc tình dục trong hôn nhân không phải là hiếm. Các cặp đôi đa dạng ở mọi lứa tuổi, thời gian kết hôn cũng như trình độ học vấn. Có những bạn học vấn cao vẫn thiếu kiến thức trong chuyện quan hệ", BS Ngọc nhấn mạnh.

Sự thiếu kinh nghiệm và tâm lý căng thẳng là những rào cản phổ biến cho các cặp đôi mới bắt đầu quan hệ, khiến các thao tác trở nên khó khăn, đặc biệt là với việc thâm nhập. Để có một "cuộc yêu" suôn sẻ và an toàn, việc tìm hiểu kiến thức về giải phẫu và kỹ thuật quan hệ tình dục là vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, chuyên gia khuyến nghị các cặp đôi nên chú ý những điều sau: Giữ tinh thần thoải mái, chú trọng màn dạo đầu, lắng nghe và thấu hiểu đối phương, sử dụng dụng cụ hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo trước khi các cặp đôi bước vào hôn nhân và lên kế hoạch có con, nên chuẩn bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và sinh lý, hiểu rõ về cơ thể và cả những loại vắc-xin nên tiêm phòng trước mang thai.