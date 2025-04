Cuộc sống sau 10 năm kết hôn bị phơi bày, người chồng lên mạng "cầu cứu" khi thấy hành động "hết nói nổi" của vợ

10 năm kết hôn vẫn có nguy cơ tan vỡ

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn gánh nhiều trách nhiệm kinh tế khác. Nếu một cặp vợ chồng không thống nhất được chi tiêu tài chính với nhau thì rất dễ xảy ra bất đồng, thậm chí tan vỡ gia đình.

Điển hình như mới đây, một người chồng đã tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình:

"Sau 10 năm về chung nhà thì 2 vợ chồng hiện tại tình cảm đi xuống do mâu thuẫn tiền bạc. Một năm trở lại đây, sau sinh em bé thứ 2, vợ liên tục kêu thiếu tiền, nhiều lần kêu đầu tư mua tài sản thì bỏ lỡ. 2 vợ chồng cãi nhau, ông bà nội thay nhau trông cháu cả năm, không tự giác biếu tiền mà chồng phải nhắc và mỗi lần cho đều hậm hực. Cả năm biếu tổng cộng không được 20 triệu, trong khi ông nội trông cháu cho 2 vợ chồng đi làm.

Tài sản chung: Đã có nhà cửa xe cộ... Đều do 2 vợ chồng tự tích góp, không được hỗ trợ từ đâu. Thu nhập: Vợ 10 triệu, chồng 30 triệu. Sống ở thành phố tỉnh lẻ.

Hiện tại, sau nhiều lần không thống nhất được cách tiêu. Đỉnh điểm là em rể gọi cho mình, hỏi vay 50 triệu, hẹn 1 ngày sau trả, mà mình không có đủ, bảo vợ chuyển cho một nửa. Với mình vừa có lương xong, muốn cho em rể mượn. Ngày xưa khi cọc đất, vợ chồng mình cũng được nhà em rể cho mượn tạm kiểu vậy. Nhưng vợ bảo không có, anh hẹn thì tự cho vay.

Ảnh minh hoạ.

Mình thực sự bối rối và áy náy trong hoàn cảnh này. Cảm thấy mình càng ngày không được tôn trọng và 2 vợ chồng không thống nhất làm ăn, kinh tế không phát triển được. Mấy lần mâu thuẫn và vợ kêu thiếu, không chịu chi tiền cho khoản chung. Ngày xưa, tiền lương mình đưa vợ hết, cần gì báo để chi. Bây giờ mình kêu giờ anh đóng phí sinh hoạt 1 nửa, em 1 nửa, hoặc đóng phí theo tuần. Vợ mình ok nhưng rất thái độ (hiện tại vẫn chưa làm việc này).

Trong nhóm mình, các gia đình có nhà nào 2 vợ chồng đóng phí sinh hoạt và tiền ai nấy cầm mà vẫn thấy hạnh phúc không? Nhà mình chưa làm việc này, nhưng sắp tới sẽ làm. Và mình thấy không ổn.

Tình cảm 2 vợ chồng mấy tháng nay sứt mẻ, lạnh nhạt nhiều rồi. Con bé quá, không mình cũng muốn "giải tán" cho nhanh, chứ tiền mình làm ra xong xin từng đồng đi tiêu, xin từng đồng đi biếu bố mẹ. (Ông bà ngoại không giúp trông cháu vì có thu nhập công việc, cho nhà mình 100 triệu để mua nhà, lễ Tết hàng năm mình đều biếu 2 bên như nhau. Vợ mình biếu bên nội hơn một ít vì ăn Tết nhà nội. Ông bà nội hơn năm nay thay nhau trông cháu cho).

Thực sự giai đoạn này thấy rất chán, mình đi làm không hiệu quả, về nhà mệt mỏi áp lực" .

Ảnh minh hoạ.

Bên dưới bài đăng, đã có rất nhiều người cũng chia sẻ quan điểm với người chồng. Đa số đều khuyên người chồng nên bình tĩnh lại, bởi thực tế câu chuyện chi tiêu trong gia đình anh đang không căng thẳng như những gì anh nghĩ.

Điều đầu tiên, nhiều người cho rằng người vợ đang không khéo khi không giúp lại em rể - người từng cho 2 vợ chồng vay tiền lúc cần. Ngoài ra, cũng nên biếu thêm cho ông bà nội, bởi ông bà nội cũng giúp trông con, chứ số tiền cả năm chưa đến 20 triệu đồng là quá ít.

Bên cạnh đó, người vợ là người cầm tiền nhưng lại không công khai thu chi. Điều này dễ khiến mỗi khi cả 2 tranh cãi hay bất đồng, người chồng có thể nghi ngờ chính vợ mình.

Song, cũng phải nói điểm đáng khen cho người vợ. Đó chính là khả năng vun vén. Với tổng thu nhập 40 triệu đồng, nhưng cả 2 đều đã có nhà xe thì chứng tỏ người vợ cũng rất biết vun vén, tiết kiệm và chi tiêu thì mới được như vậy.

Do đó, nhiều người khuyên 2 vợ chồng nên ngồi nói chuyện lại với nhau. Trong đó, người chồng nên hỏi rõ về chi tiêu, còn vợ thì san sẻ lại gánh nặng tài chính với chồng. Điều này sẽ giúp cả 2 thấu hiểu nhau và quản lý tài chính tốt hơn.

Còn câu hỏi của người chồng "Có gia đình nào 2 vợ chồng đóng phí sinh hoạt và tiền ai nấy cầm mà vẫn hạnh phúc" - có lẽ không có câu trả lời nào chính xác. Bởi điều này phụ thuộc nhiều vào khả năng tài chính, chi tiêu, sự đồng lòng... của 2 vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận xét không bàn về chuyện kinh tế, 2 vợ chồng đang bi sứt mẻ tình cảm như này mà còn chi tiêu riêng với nhau thì dễ tranh cãi, khó đi được lâu dài. Nên đa số vẫn khuyên 2 vợ chồng bàn bạc lại với nhau, thay vì lựa chọn chia tách như hiện tại.

Sự thống nhất về tài chính trong gia đình là rất quan trọng. (Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là một số bình luận nổi bật:

- "Vợ than thiếu tiền nên mới tích góp được có nhà, có xe mà không cần nhận sự hỗ trợ từ ai đó. Than thì than thế nhưng vẫn đang tích góp đó, không tích góp thì lấy đâu ra nhà ra xe. Lương từng đó mà 10 năm có nhà có xe là bà vợ cũng chu toàn rồi còn gì. Bả mà không than thiếu tiền, thì chắc gì giờ đã có nhà cho bạn ở, xe cho bạn đi. Thà vợ cầm mà cả nhà ở trọ mới đáng ngại, chứ cầm mà ra nhà ra xe thì vẫn khuyên nên đưa tiền cho vợ nha".

- "Nhà mình tự kinh doanh nên chồng không có lương cố định. Lợi nhuận công ty tháng ít, tháng nhiều, có tháng còn lỗ. Tiền thì xoay vòng liên tục chứ ít khi để lại trong tài khoản. Chồng cũng không cố định là 1 tháng đưa vợ bao nhiêu cả. Mình là 1 đứa quản lý tiền nong không tốt nên chỉ giữ tiền sinh hoạt thôi chứ bình thường tiền chồng giữ để nhập hàng hoá.

Mình thấy việc vợ chồng công khai thu nhập lẫn chi tiêu là vô cùng cần thiết. Không nhất thiết phải đưa hết lương cho 1 người nắm giữ mà nên cho vào quỹ chung, chi tiêu những gì? Bao nhiêu, tích luỹ được tầm nào ai cũng nhìn thấy thì sẽ tự biết cân đối cho phù hợp. Chứ chồng đưa lương cho vợ nhưng không nắm được các khoản chi tiêu, rồi lại trách vợ là đưa hết lương mà không đủ tiêu, vợ thì đau đầu cân đối là rất mệt".

- "Trên cương vị của 1 người vợ đang giữ toàn bộ tiền lương của chồng, mình từng rất ghét thái độ của chồng khi chỉ biết đưa tiền cho vợ xong là không quan tâm việc gì hết. Cần tiền là hỏi muốn gì là kêu vợ chi. Chưa bao giờ chồng hỏi xem là nhà mình chi tiêu vậy có đủ không, nhà mình có dư tiền hay không. Sau vài lần cãi nhau thì chồng mình không còn tự ý chi gì nữa mà hỏi mình xem nhà còn tiền không, anh muốn chi việc này việc kia (mình luôn đáp ứng) .

Tiếp theo là mình cũng hay khó chịu khi phải đưa tiền cho chồng chi. Ban đầu chồng không vui và nói mình ki bo, lúc nào cũng chỉ tham tiền. Nhưng sau khi mình phân tích cho chồng tại sao mình lại như vậy thì thấy chồng thích cho mình tiền hơn. Lí do là mình rất muốn đầu tư học hành năng khiếu của con nhưng kinh tế thì vẫn có hạn. Mình còn muốn tích tiền cho con học đại học nhưng chưa đủ, mình muốn tích của sau này con mình đi lấy chồng có cái dựa vào. Mình còn phải tích tiền sau này bố mẹ về già có cái để mà chi. Vậy nên mỗi khi bị rút đi khoản nào là như cắt da mình vậy á, mong chồng thông cảm và chấp nhận.

Sau những lần chia sẻ như vậy thì mỗi khi chồng mình thấy mình cau có, tiếc tiền là chồng mình chỉ thấy buồn cười chứ không khó chịu nữa vì chồng mình biết mình làm tất cả chỉ vì gia đình mà thôi. Hi vọng gia đình bạn có những buổi tâm sự chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn".

Ảnh minh hoạ.

Vợ chồng nên đóng góp bao nhiêu vào tài sản chung?

Trong hôn nhân, tài sản chung không chỉ là tiền bạc hay nhà cửa, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm giữa vợ - chồng. Đóng góp quá ít có thể gây bất mãn, trong khi góp quá nhiều lại khiến một bên kiệt sức. Vậy nên, con số đóng góp cần được vợ chồng thống nhất để cả hai có cuộc sống thoải mái.

1. Xác định tài sản chung để hiểu mục đích đóng góp

Trước khi quyết định mức đóng góp, vợ chồng cần thống nhất tài sản chung bao gồm những gì và phục vụ mục tiêu nào. Tài sản chung thường là quỹ dành cho chi phí sinh hoạt (tiền thuê nhà, điện nước, thực phẩm), tiết kiệm cho các mục tiêu lớn (mua nhà, nuôi con, nghỉ hưu), hoặc quỹ dự phòng khẩn cấp. Ví dụ, một cặp vợ chồng ở TP.HCM có thể lập quỹ chung 15 triệu đồng/tháng để trả tiền thuê nhà (8 triệu đồng), thực phẩm (5 triệu đồng), và tiết kiệm (2 triệu đồng).

Việc xác định rõ mục đích giúp cả hai hiểu rằng đóng góp không chỉ là nghĩa vụ, mà là cách cùng nhau xây dựng tương lai. Thảo luận cởi mở về các ưu tiên – như tiết kiệm 500 triệu đồng để mua nhà trong 5 năm – sẽ giúp định hình mức đóng góp phù hợp.

2. Đóng góp theo tỷ lệ thu nhập

Một cách phổ biến và công bằng để xác định mức đóng góp là dựa trên tỷ lệ thu nhập của mỗi người. Nếu tổng thu nhập của vợ chồng là 50 triệu đồng/tháng, với chồng kiếm 30 triệu đồng (60%) và vợ kiếm 20 triệu đồng (40%), họ có thể đóng góp theo tỷ lệ 60/40 vào quỹ chung. Với quỹ chung 20 triệu đồng/tháng, chồng góp 12 triệu đồng và vợ góp 8 triệu đồng.

Cách này đảm bảo cả hai cùng chịu trách nhiệm mà không gây áp lực cho người có thu nhập thấp hơn. Đặc biệt khi vợ nghỉ thai sản hoặc làm bán thời gian, đóng góp theo tỷ lệ giúp tránh cảm giác bất công và duy trì sự tôn trọng lẫn nhau.

Ảnh minh hoạ.

3. Đảm bảo quỹ dự phòng chung

Tài sản chung nên bao gồm một quỹ dự phòng để đối phó với các tình huống bất ngờ, như mất việc, chi phí y tế, hoặc sửa chữa nhà cửa. Quỹ dự phòng nên bằng 6-12 tháng chi phí sinh hoạt của gia đình. Ví dụ, nếu chi phí hàng tháng là 15 triệu đồng, quỹ dự phòng cần đạt 90-180 triệu đồng.

Để xây dựng quỹ này, vợ chồng có thể đóng góp đều đặn, như mỗi người góp 1 triệu đồng/tháng từ thu nhập 20 triệu đồng/tháng, trong 4-5 năm. Nếu thu nhập không đủ, ưu tiên góp ít nhất 10% quỹ chung (2 triệu đồng từ 20 triệu đồng) vào quỹ dự phòng trước khi phân bổ cho các mục tiêu khác. Quỹ này không chỉ bảo vệ tài chính mà còn tăng niềm tin vào sự hợp tác của cả hai.

4. Linh hoạt theo giai đoạn cuộc sống

Mức đóng góp vào tài sản chung không nên cố định mà cần linh hoạt theo giai đoạn cuộc sống, như khi có con, mua nhà, hoặc thay đổi công việc. Chẳng hạn, khi mới cưới, vợ chồng có thể góp 30% thu nhập (15 triệu đồng từ 50 triệu đồng/tháng) để tiết kiệm mua nhà. Nhưng khi có con, chi phí tăng lên (tã, sữa, học phí), họ có thể giảm xuống 20% (10 triệu đồng) và tập trung vào chi tiêu hàng ngày.

Thảo luận định kỳ – mỗi 6 tháng hoặc khi có thay đổi lớn – sẽ giúp cả hai đồng ý về mức đóng góp mới, như tăng lên 40% khi thu nhập cải thiện hoặc giảm xuống 15% khi một người nghỉ việc.

5. Giữ cân bằng với nhu cầu cá nhân để không ai phải hi sinh quá nhiều

Dù tài sản chung quan trọng, vợ chồng không nên đóng góp đến mức kiệt sức hoặc bỏ qua nhu cầu cá nhân. Một nguyên tắc hợp lý là dành 50-60% thu nhập cho tài sản chung và chi phí sinh hoạt, 20-30% cho tiết kiệm/đầu tư cá nhân, và 10-20% cho sở thích (ăn ngoài, du lịch, mua sắm).

Ví dụ, với thu nhập 40 triệu đồng/tháng (chồng 25 triệu, vợ 15 triệu), cả hai có thể góp 20 triệu đồng (50%) vào quỹ chung, giữ 12 triệu đồng (30%) để tiết kiệm cá nhân, và 8 triệu đồng (20%) cho giải trí. Cách này đảm bảo cả hai vẫn tận hưởng cuộc sống mà không cảm thấy bị tước đoạt cuộc sống cá nhân của mình.