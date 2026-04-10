Cuộc sống nhiều ồn ào của quán quân "Giọng hát Việt nhí" Thiện Nhân

Năm 2014, Thiện Nhân gây ấn tượng mạnh với chất giọng dân ca ngọt ngào, giàu cảm xúc khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Thời điểm đó, giọng ca sinh năm 2002 còn được khán giả so sánh với Phương Mỹ Chi. Với giọng hát dày, sáng, Thiện Nhân xuất sắc giành ngôi vị quán quân của chương trình.

Sau khi bước ra từ các cuộc thi, Thiện Nhân chuyển vào TP.HCM sinh sống và học tập, đồng thời nhận được sự dìu dắt của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy.

Năm 2015, cô ra mắt CD đầu tay Thương về miền Trung và giành giải Mai Vàng ở hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất”. Nhờ bước đệm đó, Thiện Nhân tiếp tục khẳng định năng lực khi giành ngôi vị cao nhất tại Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng vào các năm 2016 và 2019.

Tuy nhiên kể từ đó, sự nghiệp của Thiện Nhân bắt đầu chững lại. Năm 2022, gia đình thông báo mất liên lạc với nữ ca sĩ. Sau đó, Thiện Nhân cho biết đã chuyển ra sống riêng vì khác biệt quan điểm sống. Thời điểm đó, giọng ca trẻ cũng công khai mối quan hệ đồng giới với người hơn cô 15 tuổi và khẳng định gia đình không cấm cản chuyện tình cảm.

Sau thời gian im ắng, Thiện Nhân trở lại nghệ thuật vào năm 2024. Thời điểm đó, Thiện Nhân hé lộ cô lập công ty riêng, đồng thời "dốc cả gia tài", dùng hết số tiền mình dành dụm để phục vụ cho sự nghiệp.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ cũng cho biết đã lập gia đình. Trong clip dài 15 phút đăng tải thời điểm đó, Thiện Nhân giải thích lý do cô chọn chuyển ra sống riêng là xích mích, không cùng quan điểm sống với anh chị. Theo nữ ca sĩ, cô cảm thấy “bị nghẹt thở và không thể nào chịu đựng được nữa nên xin phép cha mẹ tách ra ở riêng, không ở chung với anh chị nữa”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ từng vắng bóng suốt thời gian dài vì tăng cân mất kiểm soát, có lúc chạm mốc 76kg dẫn đến tự ti. Tháng 6/2025, nữ ca sĩ cho biết cô giảm thành công 11kg. Kể từ đó, Thiện Nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường. Cô cũng thử sức với phong cách thời trang mới, trưởng thành, quyến rũ hơn.

Thời gian qua, Thiện Nhân không hoạt động nghệ thuật quá nhiều. Tuy nhiên cô vẫn duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua các video cover trên mạng xã hội.

Tối 5/4, gia đình Thiện Nhân tiếp tục đăng bài cầu cứu cộng đồng mạng vì mất liên lạc với nữ ca sĩ. Trước ồn ào, quản lý Thiện Nhân lên tiếng trên fanpage, cho biết nữ ca sĩ hiện khỏe mạnh, tập trung vào con đường riêng.

Tuy nhiên, gia đình nữ ca sĩ vẫn rất lo lắng sau bài đăng từ người quản lý. Theo phía gia đình, việc Thiện Nhân không sử dụng mạng xã hội, không xuất hiện trực tiếp và không đi diễn những tháng qua là bất thường. Thời gian tới, nếu tình trạng Thiện Nhân mất liên lạc vẫn tiếp diễn, gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Sau đó, tài khoản TikTok của Thiện Nhân có tick xanh đăng tải nội dung: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Ồn ào của gia đình nữ ca sĩ tiếp tục khiến cho nhiều khán giả bàn luận.