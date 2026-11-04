Cuộc sống hiện tại của Phan Đăng Nhật Minh - Nhà vô địch được xem là "mạnh nhất" lịch sử Olympia!

Gần 10 năm sau ngày đăng quang Olympia, "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh vẫn là cái tên khiến nhiều khán giả nhớ đến mỗi mùa Chung kết.

Mỗi mùa Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia khép lại, bên cạnh việc tìm ra nhà vô địch mới, khán giả cũng nhắc lại những gương mặt từng làm nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử chương trình. Trong số đó, Phan Đăng Nhật Minh là cái tên gần như không thể thiếu.

Đăng quang Olympia năm thứ 17 vào năm 2017, Nhật Minh từng khiến khán giả choáng ngợp bởi khả năng xử lý câu hỏi nhanh, vốn kiến thức rộng và hàng loạt thành tích đáng nể. Thậm chí, nhiều người còn ưu ái gọi anh là nhà vô địch "mạnh nhất" lịch sử Olympia.

Thế nhưng, trái với sự nổi tiếng có được từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống của chàng trai sinh năm 2000 sau khi rời sân chơi trí tuệ lại khá kín tiếng. Không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, những thông tin về Nhật Minh hiện nay cũng không có quá nhiều.

Phan Đăng Nhật Minh là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2017 (Ảnh: Mai Lân)

Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Ngay từ nhỏ Nhật Minh đã sớm bộc lộ khả năng tiếp thu và ghi nhớ đặc biệt. Càng lớn, cậu bé tiếp tục gây bất ngờ với khả năng tính nhẩm nhanh và vốn kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Bố Nhật Minh là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học. Dù có nền tảng gia đình thuận lợi cho việc học tập, điều khiến nhiều người bất ngờ là Nhật Minh chủ yếu tự học, không đi học thêm. Khi đang học lớp 9, anh thậm chí đã tự học xong chương trình lớp 11.

Năm 2014, khi mới học lớp 8, Nhật Minh tham gia chương trình Chinh Phục và giành ngôi Quán quân mùa đầu tiên. Những màn trả lời câu hỏi nhanh như chớp, từ Toán học, Sinh học đến Văn học, Lịch sử đã giúp cậu học trò Quảng Trị trở thành gương mặt được đông đảo khán giả chú ý. Biệt danh "cậu bé Google", "vua tốc độ" cũng từ đó gắn liền với tên tuổi của Nhật Minh.

Đến năm 2017, Nhật Minh tiếp tục ghi dấu ấn tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17. Từ thi tuần đến thi tháng, anh chàng liên tiếp giành số điểm kỷ lục, cao nhất lịch sử chương trình ở thời điểm đó. Đến trận Chung kết, Nhật Minh có màn lội ngược dòng khi đang là thí sinh tạm xếp cuối sau phần thi Khởi động, đã vươn lên dẫn trước sau khi trả lời từ khóa tại phần Vượt chướng ngại vật.

Chung cuộc, Phan Đăng Nhật Minh giành chiến thắng với 300 điểm, chính thức trở thành Quán quân Olympia năm thứ 17.

Không dừng lại ở đó, năm 2018, Nhật Minh tiếp tục trở thành thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia của tỉnh Quảng Trị với tổng điểm 56,78. Thành tích này càng khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ chàng trai từng được xem là một trong những thí sinh nổi bật nhất lịch sử Olympia.

Phan Đăng Nhật Minh còn thường được gọi với biệt danh là "vua tốc độ", "cậu bé Google" (Ảnh: WeChoice)

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phan Đăng Nhật Minh lựa chọn sang Australia để tiếp tục con đường học vấn. Anh theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne bằng suất học bổng trị giá 35.000 USD dành cho Quán quân Olympia.

Đây cũng là ngôi trường quen thuộc với nhiều nhà vô địch của chương trình. Trước khi lên đường du học, Nhật Minh từng chia sẻ mong muốn tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ và theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Sau khi sang Australia, Nhật Minh dần ít xuất hiện trước công chúng. Không giống nhiều gương mặt nổi tiếng cùng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, anh khá kín tiếng trên mạng xã hội. Những cập nhật về cuộc sống, học tập hay các hoạt động cá nhân của chàng trai Quảng Trị cũng không được chia sẻ rộng rãi.

Một trong những lần hiếm hoi Nhật Minh xuất hiện trở lại trên truyền hình là vào năm 2022, trong chương trình của VTV3. Khi được hỏi về dự định sau khi hoàn thành việc học, anh từng có chia sẻ đáng chú ý về khả năng trở về Việt Nam.

Sau nhiều năm, Nhật MInh có cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh mới nhất của Nhật Minh, anh hiện đang làm giáo viên tại trung tâm của Phan Minh Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2010 (Ảnh: Future Class)

Đến hiện tại, các trang mạng xã hội của Nhật Minh cũng không có nhiều cập nhật mới. Tuy nhiên, qua bài đăng của một số người thân, Nhật Minh hiện đã trở về Việt Nam. So với trước đây, diện mạo của Nhà vô địch Olympia năm thứ 17 có nhiều thay đổi, thậm chí khiến không ít người bày tỏ là không nhận ra.

Bên cạnh đó, trên trang lớp học tiếng Anh và luyện thi của thầy Phan Minh Đức (Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2010), Phan Đăng Nhật Minh cũng xuất hiện, được giới thiệu với vai trò giáo viên.

Tại đây, Nhật Minh chia sẻ đã về Việt Nam vào tháng 2 sau khi đã lấy bằng Khoa học, chuyên ngành Hóa học & Hóa sinh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne và chuẩn bị hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học vào cuối năm nay. Dẫu vậy, Nhật Minh vẫn rất kín tiếng và không chia sẻ về những dự định tương lai. Vì vậy, cuộc sống hiện tại của anh vẫn là một dấu hỏi đối với không ít khán giả từng theo dõi hành trình chinh phục Olympia năm nào.

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