Cuộc chiến đau lòng của Liam Payne chống lại "những con quỷ bên trong mình"

Theo tờ The Sun của Anh, Liam Payne - ngôi sao của One Direction - đã ký cho mình một suất tại The Priory, một bệnh viện cai nghiện và sức khỏe tâm thần ở Tây Nam London, vào cuối tháng 7. Liam đã đăng ký Chương trình trị liệu nghiện kéo dài 28 ngày của trung tâm này với mong muốn vượt qua "những con quỷ bên trong mình" vì cậu con trai Bear (7 tuổi) và gia đình.

Nhưng cơ sở trị giá 5000 bảng Anh một đêm tỏ ra quá sức đối với Payne và anh đã rời đi chỉ sau 48 giờ. Các nguồn tin cho biết rằng "anh ấy hầu như không rời khỏi phòng" và "không tham gia bất kỳ lớp học nào".

Một nguồn tin nói chuyện với The Sun cho biết: "Gia đình và ban quản lý đã làm mọi thứ có thể. Liam được yêu thương, ngưỡng mộ và vô cùng tài năng. Nhưng anh ấy không thể chiến thắng được bản chất xấu xa của mình".

"Mọi chuyện tệ đến mức ban quản lý đã cầu xin Liam không lái xe, vì điều đó rất nguy hiểm. Những người thân yêu đã giấu chìa khóa xe của anh ấy nhưng anh ấy vừa mua một chiếc xe khác" - nguồn tin nói tiếp - "Có một chút an ủi khi những người thân yêu của Liam biết rằng anh ấy biết mọi người ủng hộ mình nhiều như thế nào. Anh ấy đã đối mặt trực diện với các vấn đề của mình, hy vọng sẽ quay lại đúng hướng".

Liam Payne đã tử vong ngay tại chỗ sau khi rơi từ ban công của Khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires vào ngày 17/10. Theo báo cáo, cựu thành viên của One Direction bị thương tích nghiêm trọng.

Cheryl Cole - bạn gái cũ của Liam - đã có những lời chia sẻ sau khi tin tức về cái chết của anh được đăng tải trên truyền thông. Trong quá khứ, nữ ca sĩ của Girls Aloud trước đây đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài 2 năm với Liam. Cả hai chảo đón cậu bé Bear Grey vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 nhưng đã sớm kết thúc mối quan hệ vào 1 năm sau đó.

Cheryl nói trên Instagram về nỗi đau của mình khi nghe tin Liam qua đời một cách bi thảm và cô đang cố gắng "vượt qua sự kiện chấn động này". Tuyên bố của Cheryl có đoạn: "Khi tôi cố gắng vượt qua sự kiện chấn động này và vượt qua nỗi đau của riêng mình trong thời điểm đau đớn không thể diễn tả được này, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta đã mất đi một con người".

Cheryl và Liam khi còn bên nhau. (Ảnh: Getty)

"Liam không chỉ là một ngôi sao nhạc pop và người nổi tiếng, anh ấy còn là một người con, một người anh, một người chú, một người bạn thân và là cha của cậu con trai bảy tuổi của chúng tôi" - Cheryl nói tiếp - "Một người con trai giờ đây phải đối mặt với thực tế là không bao giờ được gặp lại cha mình nữa".

Liam Payne bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ngôi sao khi anh lần đầu thử giọng cho chương trình X Factor vào năm 2008. Khi mới 14 tuổi, Liam đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng phiên bản Fly Me To The Moon của Frank Sinatra nhưng sau đó đã bị loại khỏi chương trình. Tuy nhiên, Payne đã thử sức với sự nghiệp ca hát của mình bằng cách thử giọng cho cuộc thi này một lần nữa vào năm 2010 - nơi anh nhanh chóng nổi tiếng với tư cách là một phần của ban nhạc One Direction.

Liam và các đồng đội cũ Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles và Louis Tomlinson, đã được Simon Cowell và cựu giám khảo Nicole Scherzinger đưa đến với nhau, những người đã nhìn thấy tiềm năng của họ như một nhóm nhạc. Và quả không sai, One Direction đã thành công vô cùng rực rỡ trong những năm tháng sau đó trước khi chính thức tan rã vào năm 2016.