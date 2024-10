"Đòn chí mạng" trực tiếp dẫn đến cái chết của Liam Payne là đây?

Trước khi qua đời, Liam Payne (cựu thành viên One Direction) vật lộn với vấn đề tâm lý, pháp lý, tình trạng nghiện rượu và ma túy. Đến nay, cư dân mạng tiếp tục tìm thấy 1 nguyên nhân có thể là "đòn chí mạng" đánh gục ngôi sao 31 tuổi.

Cụ thể theo nguồn tin của DailyMail, Liam Payne đã bị hãng đĩa Universal Music sa thải chỉ vài ngày trước khi qua đời. Cựu thành viên One Direction bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ của Universal Music do có sự nghiệp solo yếu kém: "Sức ảnh hưởng của Liam từng rất lớn nhưng anh ấy không vực lại được. Trong số các chàng trai One Direction, Liam đã đi sai hướng về mặt âm nhạc".

Liam Payne bị hãng đĩa sa thải chỉ vài ngày trước khi qua đời

Nguồn tin này cũng cho biết album solo thứ 2 của Liam Payne đã bị hoãn lại trước khi Universal Music sa thải anh. Nhóm phụ trách quan hệ công chúng của nam ca sĩ cũng đã từ chức từ đầu tháng 10. Cư dân mạng cho rằng việc bị hãng đĩa chấm dứt hợp đồng, sự nghiệp lâm cảnh bế tắc có thể là cú sốc lớn đánh vào tâm lý vốn đã mỏng manh của Liam Payne.

Sau khi One Direction tan rã vào năm 2016, nam ca sĩ ký hợp đồng với Capitol Records, trực thuộc Universal Music. Anh đã phát hành 1 album, 2 mini album, 14 single. Liam Payne bán được hơn 3 triệu album, 23 triệu lượt tải single và tích lũy 3,9 tỷ lượt stream nhạc nhưng như thế là chưa đủ để Universal Music giữ anh lại.

Hiện truyền thông đã liên hệ với Universal Music và người đại diện của Liam Payne để xin bình luận. Trước đó, Universal Music đã đăng bài tưởng nhớ Liam Payne: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh ấy. Di sản của Liam Payne sẽ sống mãi qua âm nhạc, cũng như những fan được anh ấy truyền cảm hứng. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của Liam Payne".

Bị sa thải có thể là "đòn chí mạng" đối với ngôi sao 31 tuổi

Vào ngày 16/10 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng.

Đến chiều tối 16/10, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc thương tâm của Liam Payne vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nam ca sĩ có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Bên ngoài khách sạn nơi xảy ra vụ việc

Hình ảnh Liam Payne được cho là trở về phòng sau khi đập đồ ở sảnh khách sạn, và xảy ra vụ việc thương tâm vào chiều 16/10 (giờ địa phương)

Liam Payne sinh năm 1993, anh tham gia chương trình X-Factor và được chọn làm thành viên One Direction vào năm 2010. One Direction đạt được thành công rực rỡ, bán được 8 triệu bản album và 14 triệu bản đĩa đơn trên toàn thế giới. Những bản hit What Makes You Beautiful, Live While We Young, Story Of My Life, Perfect, Night Changes... được khán giả nằm lòng trong thập niên 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Liam Payne hoạt động solo. Anh có cậu con trai Bear Grey Payne (năm nay 7 tuổi) với người tình cũ hơn 10 tuổi Cheryl.

Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời. "Trước khi qua đời, Liam đã phải đấu tranh với những hành vi, ý định tiêu cực và tai hại trong 1 thời gian dài. Anh ấy đã cố gắng vượt qua, loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của mình. Nhưng 'con quỷ ngự trị' bên trong anh ấy (ý chỉ vấn đề tâm lý - PV) tệ hơn rất nhiều so với những gì Liam biểu hiện bên ngoài", nguồn tin nói.

Liam cũng từng tiết lộ anh đã trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời do sử dụng ma túy và rượu. Thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn đang là thành viên của One Direction. "Trong thời kỳ đỉnh cao của One Direction, tôi đã tìm đến thuốc và rượu để đối phó với áp lực và từng có ý định tự tử" , Liam Payne chia sẻ. Năm 2023, nam ca sĩ thông báo anh hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana, đồng thời cảm ơn những người thân đã hỗ trợ anh trong quá trình tìm lại sự tỉnh táo.

Liam Payne vật lộn với nhiều vấn đề tâm lý trong những năm qua

Nguồn: DailyMail