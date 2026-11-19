Người mua món đồ 300 nghìn đồng tưởng rằng mình đã tiết kiệm được 1,7 triệu đồng so với người bỏ ra 2 triệu đồng. Nhưng nếu tính cả chi phí thay mới, sửa chữa và thời gian sử dụng trong 3 năm, kết quả có thể hoàn toàn khác. Đôi khi, thứ khiến chúng ta tốn tiền nhất không phải món đồ đắt...

Mua đồ rẻ để tiết kiệm, nhưng 3 năm sau lại tiêu nhiều hơn

Khi mua sắm đồ gia dụng, quần áo hay những vật dụng sử dụng hằng ngày, giá tiền thường là yếu tố đầu tiên khiến chúng ta đưa ra quyết định. Một món đồ giá 300 nghìn đồng rõ ràng dễ mua hơn món tương tự có giá 2 triệu đồng. Đặc biệt với những gia đình đang cố gắng tiết kiệm, chênh lệch 1,7 triệu đồng không phải con số nhỏ.

Tuy nhiên, chị Thu Linh (42 tuổi, Hà Nội) từng nhận ra một điều sau nhiều năm quản lý chi tiêu gia đình: Mua được món đồ giá thấp chưa chắc đã đồng nghĩa với tiết kiệm tiền.

Trước đây, mỗi khi cần thay một món đồ gia dụng, chị thường ưu tiên sản phẩm rẻ nhất trong khả năng đáp ứng nhu cầu. Chị cho rằng đồ dùng cũng chỉ để phục vụ sinh hoạt, không nhất thiết phải mua loại đắt tiền.

Nhưng vấn đề xuất hiện khi những món đồ ấy liên tục xuống cấp. Có món sử dụng chưa đầy một năm đã hỏng, có món vẫn hoạt động nhưng hiệu quả giảm rõ rệt, khiến chị phải thay mới.

"Tôi từng nghĩ mỗi lần mua rẻ là mình đang tiết kiệm. Nhưng khi cộng lại số tiền mua đi mua lại một món đồ trong vài năm, tôi mới thấy cách tính ấy chưa đầy đủ", chị Linh chia sẻ.

Từ đó, thay vì chỉ nhìn vào giá bán, chị bắt đầu quan tâm đến một chỉ số khác: Chi phí thực tế cho mỗi năm sử dụng.

Cùng một món đồ, chênh nhau 1,7 triệu đồng: Sau 3 năm kết quả ra sao?

Hãy lấy ví dụ một gia đình đang cần mua thiết bị gia dụng sử dụng thường xuyên. Có hai lựa chọn: Sản phẩm phổ thông giá 300 nghìn đồng và sản phẩm chất lượng tốt hơn giá 2 triệu đồng.

Giả sử sản phẩm 300 nghìn đồng chỉ sử dụng ổn định khoảng 6 tháng rồi phải thay, trong khi sản phẩm 2 triệu đồng hoạt động tốt suốt 3 năm.

Bảng so sánh chi phí giả định như sau:

Tiêu chí Món 300.000 đồng Món 2 triệu đồng Giá mua ban đầu 300.000đ 2.000.000đ Thời gian dùng mỗi món 6 tháng 3 năm Số lần mua trong 3 năm 6 lần 1 lần Tổng tiền đã chi 1.800.000đ 2.000.000đ Chi phí bình quân/tháng 50.000đ 55.556đ Chênh lệch sau 3 năm 200.000đ

Lưu ý: Đây là tình huống minh họa, không phải số liệu khảo sát. Tuổi thọ thực tế phụ thuộc vào từng sản phẩm và cách sử dụng.

Điều đáng chú ý là sau 3 năm, chênh lệch tổng chi phí chỉ còn 200 nghìn đồng, thay vì 1,7 triệu đồng như ở thời điểm mua ban đầu.

Nếu món đồ rẻ còn phát sinh chi phí sửa chữa, vận chuyển hoặc phải thay tới lần thứ 7, tổng số tiền có thể vượt qua mức 2 triệu đồng.

Ngược lại, nếu sản phẩm giá 300 nghìn đồng sử dụng tốt trong 2–3 năm thì đó lại là lựa chọn tiết kiệm hơn rất nhiều.

Như vậy, vấn đề không nằm ở việc mua rẻ hay mua đắt, mà là mức giá có tương xứng với chất lượng và thời gian sử dụng hay không.

Có 4 khoản chi nhiều người thường bỏ quên khi mua sắm

Khi đánh giá một món đồ có thực sự tiết kiệm hay không, chỉ nhìn vào hóa đơn thanh toán là chưa đủ.

Thứ nhất, tiền thay mới. Một món đồ có giá thấp nhưng phải mua lại nhiều lần sẽ tạo ra khoản chi tích lũy đáng kể. Mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng nên nhiều người không nhận ra tổng số tiền đã bỏ ra.

Thứ hai, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng. Những món đồ thường xuyên hỏng vặt có thể khiến gia đình phải chi thêm tiền sửa chữa, linh kiện hoặc vận chuyển.

Thứ ba, chi phí vận hành. Với thiết bị điện, giá mua ban đầu không phản ánh toàn bộ chi phí. Một sản phẩm sử dụng điện hiệu quả hơn có thể tiết kiệm thêm tiền hằng tháng, dù mức đầu tư ban đầu cao hơn.

Thứ tư, thời gian và sự bất tiện. Việc liên tục tìm mua, đổi trả hoặc sửa chữa một món đồ cũng tiêu tốn thời gian. Đây là khoản chi phí khó quy đổi thành tiền nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt gia đình.

Khi nào nên mua đồ đắt, khi nào mua đồ rẻ mới thực sự khôn ngoan?

Không phải món đồ đắt tiền nào cũng đáng mua. Một chiếc áo giá 2 triệu đồng chưa chắc bền gấp nhiều lần chiếc áo 300 nghìn đồng. Tương tự, thiết bị gia dụng đắt tiền cũng có thể chứa những tính năng gia đình hiếm khi sử dụng.

Vì vậy, chị Linh áp dụng nguyên tắc phân loại trước khi quyết định mua sắm.

Với những món sử dụng hằng ngày, ảnh hưởng đến sự tiện lợi, độ an toàn hoặc tiêu tốn điện năng, chị sẵn sàng dành ngân sách cao hơn nếu chất lượng và độ bền thực sự tốt.

Ngược lại, với những món ít sử dụng, dễ thay thế hoặc chỉ phục vụ nhu cầu ngắn hạn, chị không cố mua phiên bản đắt tiền.

Trước khi mua, chị thường tự hỏi ba điều: Mình sẽ sử dụng món đồ này bao nhiêu lần? Nó có thể dùng tốt trong bao lâu? Nếu hỏng, chi phí thay thế là bao nhiêu?

Đặc biệt, chị không còn mua món đồ vượt ngân sách chỉ vì lời quảng cáo rằng sản phẩm đắt tiền sẽ tiết kiệm hơn về lâu dài.

Sau cùng, tiết kiệm không có nghĩa là luôn chọn món rẻ nhất, cũng không phải cố gắng mua món đắt nhất. Người quản lý tiền tốt là người biết cân nhắc tổng chi phí sở hữu, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình.

Bởi đôi khi, bỏ ra 2 triệu đồng ngay từ đầu là một quyết định hợp lý. Nhưng cũng có trường hợp, món đồ 300 nghìn đồng đã hoàn toàn đủ dùng. Điều quan trọng nhất là biết mình đang trả tiền cho giá trị sử dụng thực sự, chứ không chỉ cho mức giá trên nhãn hàng.