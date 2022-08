Cứ vào phòng thu, cầm mic lên là thành ca sĩ?

Gọi cô là gì cũng được, hot girl, ca sĩ , diễn viên… tất cả đều được bởi với cô lúc này, danh hiệu không có giá trị gì cả. Cái chính là cô có thể nỗ lực hết mình cho niềm đam mê cháy bỏng mà cô theo đuổi.

Với âm nhạc, Chi Pu đam mê thật. Cô là một trong những ca sĩ hiếm hoi rất chịu đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Thậm chí, cô vừa trở lại và khẳng định sẽ ra mắt mỗi tháng 1 MV (video ca nhạc). Quan điểm của Chi Pu hoàn toàn khác hẳn trước đây. Khi bắt đầu con đường ca hát, cô cho rằng muốn khán giả gọi mình là ca sĩ vì cứ cầm mic đã là ca sĩ rồi. Dạo đó, Chi Pu bị "ném đá" tơi bời vì quan điểm "kênh kiệu" của mình. Nhưng ở một mặt nào đó, chia sẻ của Chi Pu hoàn toàn đúng với hiện trạng của showbiz Việt hiện tại.

Ca sĩ Chi Pu rất chịu đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khán giả không nhớ hết tên ca sĩ, không nhớ nổi những ca khúc ra mắt hằng ngày. Nhiều ca sĩ thừa nhận, showbiz Việt như một cuộc chiến và chỉ có những chiến binh thực sự giỏi mới có thể tồn tại. Bởi ở đó, tài năng chỉ là một phần của sự thành công. Chiêu trò, chiến thuật, may mắn cũng giúp cho một người tài bình thường thành hiện tượng.

Và rồi, khi bắt gặp những thần tượng bấy lâu xuất hiện hát live, nhiều người đã bất ngờ vì "ngôi sao", sở hữu những sản phẩm triệu view trên nền tảng số, lại kém cỏi đến thế.

Người trong giới không lạ chuyện nhiều giọng ca "ngôi sao" được mời hát nhưng từ chối vì những lý do "buổi sáng giọng chưa mở", "không lypsinc không dám hát", "cổ họng đang đau", "đang bệnh", "mệt vì nhảy nhiều nên giọng bị chát"... Có hàng ngàn lý do để biện minh cho một giọng hát có chất lượng dưới điểm trung bình.

Ngày nay, sự đổ bộ của hiện tượng mạng, TikToker, Vlogger, YouTuber cho đến hoa hậu, người mẫu, diễn viên... ai nấy cũng đều tự tin lấn sân sang ca hát. "To the moon" của Hooligan do nhà sản xuất Jimi hòa âm phối khí, đạt hơn 21 triệu lượt xem trên YouTube và có mặt trong những playlist nhạc Việt được yêu thích nhất trong năm qua trên Spotify. Trên mạng xã hội từ Facebook, YouTube, TikTok có hàng trăm ngàn bình luận khen ngợi và tỏ ra bất ngờ khi sản phẩm 100% tiếng Anh này được tạo nên từ hai nghệ sĩ Việt Nam.

Đây là một trường hợp khá lạ ở Vpop khi phiên bản tiếng Anh của "To the moon" lại có lượt xem cao hơn 27 lần so với phiên bản tiếng Việt gốc có tên "Hàng nghìn kilomet" mà Hooligan ra mắt trước đó. Nhưng khán giả đã hoàn toàn "vỡ mộng" khi Hooligan bắt đầu mang ca khúc đi biểu diễn và hàng loạt clip hát chênh, phô, hụt hơi, không rõ lời bắt đầu lan tỏa chóng mặt.

Hiện tượng Đình Dũng (sở hữu bản hit 72 triệu lượt xem trên YouTube Đế vương), Vũ, Chu Thúy Quỳnh, Hương Ly… cũng làm khán giả thất vọng não nề khi hát live.

Sự hào nhoáng của giới ca sĩ hiện tại khiến nhiều người mang ước vọng trở thành ca sĩ. Thế nhưng, chẳng có con đường nào là dễ dàng. Nếu biết trước con đường mình đi chỉ có thất bại, thì tốt nhất nên tìm con đường khác để tránh rủi ro cao. Bởi đầu tư cho ca hát chưa bao giờ là rẻ và ca sĩ đích thực là một danh hiệu không dành cho những người ảo tưởng.