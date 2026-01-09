Cứ thế này bảo sao lương thưởng, sự nghiệp ngày càng thụt lùi

Không ít người đi làm nhiều năm nhưng càng về sau lại càng thấy sự nghiệp và lương thưởng “không có cửa thăng tiên”. Mà thực ra, như vậy chẳng khác nào đang đi lùi, không hẳn vì năng lực kém, cũng không phải vì lười biếng, mà vì những sai lầm khó nhận biết nếu không thực sự để tâm.

Ban đầu, chúng không gây hậu quả rõ rệt, thậm chí còn tạo cảm giác “mọi thứ vẫn ổn”. Nhưng đến một lúc, bạn nhận ra mình khó tăng lương, khó thăng tiến, khó tìm được cơ hội tốt hơn. Nhìn lại mới thấy, có những thói quen và cách nghĩ tưởng vô hại lại chính là nguyên nhân kéo sự nghiệp xuống dốc.

1. Đi làm theo quán tính, không có chiến lược nghề nghiệp rõ ràng

Sai lầm phổ biến nhất khiến sự nghiệp và lương thưởng đi lùi là đi làm như một thói quen, không phải như một kế hoạch dài hạn. Nhiều người mỗi ngày vẫn đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc được giao, nhưng lại không biết mình đang tích lũy điều gì cho 2-3 năm tới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi không có chiến lược nghề nghiệp, bạn dễ rơi vào trạng thái “đủ dùng là được”: đủ KPI, đủ lương tháng, đủ để không bị sếp nhắc. Nhưng thị trường lao động không thưởng cho sự “đủ”, mà thưởng cho những người có giá trị ngày càng tăng. Đi làm mà không chủ động học thêm kỹ năng, không định hình mình muốn lên vai trò nào, không biết vị trí hiện tại có giúp mình tiến xa hơn hay không, thì rất dễ bị tụt lại.

Khi công ty tái cấu trúc, khi sếp thay đổi, hoặc khi thị trường khó khăn, những người không có hướng đi rõ ràng thường là nhóm đầu tiên bị chững lương, thậm chí thụt lùi.

2. Nhầm lẫn giữa chăm chỉ và khả năng tạo ra giá trị

Một sai lầm khác là tin rằng chỉ cần chịu làm nhiều, chịu OT là sẽ được ghi nhận bằng lương thưởng.

Thực tế, sự nghiệp không đi lên nhờ số giờ bạn ngồi ở văn phòng, mà nhờ giá trị bạn tạo ra cho tổ chức. Có những người rất bận, lúc nào cũng than việc nhiều, nhưng công việc lại mang tính lặp lại, không tạo ra được sự khác biệt rõ rệt. Ngược lại, có người làm ít hơn nhưng tập trung vào những đầu việc quan trọng, khó thay thế, thì lương thưởng lại tăng đều. Khi bạn không chủ động dịch chuyển từ “người làm việc” sang “người giải quyết vấn đề”, sự nghiệp chắc chắn khó thăng tiến.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sếp có thể khen bạn chăm, nhưng khi xét tăng lương hay thăng chức, họ cần thấy tác động cụ thể bạn mang lại. Nếu nhiều năm liền bạn vẫn làm những việc cũ, không mở rộng phạm vi ảnh hưởng, thì thu nhập đi lùi chỉ là vấn đề thời gian.

3. Ngại tiếp thu và sợ thay đổi môi trường

Sai lầm thứ ba khiến lương thưởng ngày càng kém là né tránh phản hồi - góp ý và ngại thay đổi. Nhiều người sợ nghe góp ý vì lo bị đánh giá thấp, sợ nhảy việc vì sợ rủi ro, sợ học cái mới vì thấy quá sức. Nhưng chính những điều đó lại giữ họ ở một vị trí an toàn giả tạo.

Khi không dám đối diện với phản hồi thật, bạn sẽ không biết mình yếu ở đâu để cải thiện. Khi không dám thay đổi môi trường, bạn dễ bị mắc kẹt trong một mức lương không còn tương xứng với công sức. Thị trường lao động luôn vận động, nhưng nếu bản thân đứng yên, thì đồng nghĩa với đang đi lùi. Lâu dần, không chỉ lương thưởng dậm chân tại chỗ mà cả sự tự tin nghề nghiệp cũng giảm theo, khiến bạn càng khó bật lên trở lại.