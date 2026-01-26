Cú lừa ngoạn mục của kỷ nguyên số: Cặp song sinh dính liền "vạn người mê" này thực chất là sản phẩm của AI

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước sự xuất hiện của hai cô gái Valeria và Camila. Họ tự giới thiệu mình là cặp song sinh dính liền, chia sẻ chung một cơ thể nhưng có hai đầu và hai tính cách riêng biệt. Với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da không tì vết và thân hình quyến rũ, họ nhanh chóng trở thành những người có sức ảnh hưởng (influencer) mới nổi.

Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản Instagram của họ đã thu hút hơn 239.000 người theo dõi, TikTok có hơn 10.000 người hâm mộ và nền tảng X cũng ghi nhận hơn 8.400 lượt theo dõi. Điều đáng lo ngại là rất nhiều người đàn ông không hề nhận ra sự thật, họ liên tục để lại bình luận tỏ tình, mời đi chơi và thậm chí đề nghị tặng tiền cho hai cô gái ảo này.

Kịch bản hoàn hảo từ trí tuệ nhân tạo

Để tạo lòng tin, những người đứng sau Valeria và Camila đã xây dựng một cốt truyện chi tiết. Họ thường xuyên trả lời câu hỏi của người hâm mộ, chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu (cũng là sản phẩm của AI) và bịa đặt rằng mình đang làm kế toán.

Họ thậm chí còn thêu dệt nên những câu chuyện bi thương về y tế: "Cột sống của chúng tôi bị dính liền một cách nguy hiểm nên chúng tôi đã phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật và ca mổ trong suốt cuộc đời sau khi sinh, và vì thế chúng tôi có vết sẹo sắc đẹp này". Tuy nhiên, thực tế là Valeria và Camila hoàn toàn là các nhân vật được tạo ra bởi mạng lưới thần kinh nhân tạo (neural network).

Sự thật về y khoa và cảnh báo từ chuyên gia

Giới quan sát tinh tường và các chuyên gia y tế nhanh chóng chỉ ra những điểm bất hợp lý. Valeria và Camila được mô tả là cặp song sinh dicephalic parapagus (chung thân, hai đầu). Trong thực tế, tình trạng này cực kỳ hiếm gặp và tỉ lệ sống sót qua tuổi sơ sinh là rất thấp. Hiện nay, trên thế giới chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất còn sống là cặp song sinh người Mỹ Abby và Brittany Hensel.

Cư dân mạng cũng chỉ ra những lỗi đồ họa đặc trưng của AI: "Dấu vết của AI hiện rõ khắp nơi... cặp song sinh dính liền trong lịch sử thế giới luôn có ít nhất một số khiếm khuyết cơ thể, không có chuyện hoàn hảo như vậy".

Một người dùng khác bình luận: "Việc quá nhiều người không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là AI cho thấy ranh giới thực ảo trên mạng đã bị xóa nhòa đến mức đáng sợ. Làn da hoàn hảo, ánh sáng hoàn hảo... điều này nên khiến chúng ta đặt câu hỏi thay vì ngưỡng mộ".

Mối nguy từ "người mẫu ảo"

Sự nổi lên của Valeria và Camila không chỉ là một trò đùa, mà còn phản ánh một mô hình kinh doanh mới đầy rủi ro. Các chuyên gia bảo mật và nhà khoa học dữ liệu cảnh báo rằng các công ty AI đang tạo ra những người mẫu ảo để thao túng hành vi người dùng nhằm trục lợi cho các nhà quảng cáo và nhà đầu tư.

Mô hình hoạt động thường thấy là xây dựng một lượng người hâm mộ trung thành, sau đó điều hướng họ đến các nền tảng trả phí hoặc bán sản phẩm. Tương tự như trường hợp của người mẫu AI Adrianna Avellino từng bị phát hiện đánh cắp nội dung người lớn và ghép mặt AI để bán trên các nền tảng như Fanvue, cặp song sinh ảo Valeria và Camila cũng sở hữu một kênh Telegram để đăng tải các nội dung "nhạy cảm".

Ngoài ra, các influencer ảo này còn tham gia vào tiếp thị liên kết, bán thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác dựa trên lòng tin mù quáng của người theo dõi.