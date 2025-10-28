Cứ đến mùa lạnh là phải sắm ngay trang phục giữ ấm của UNIQLO: Vừa nhẹ vừa ấm

"Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm" - câu hát quen thuộc được các Gen Z lâu lâu nhắc lại mỗi dịp gió mùa đã chính thức "tái xuất" trong những ngày đông "bản dùng thử" vừa qua tại thủ đô. Chưa cần vội vàng ước "có ai ôm", chỉ cần một lớp áo giữ nhiệt HEATTECH mềm mại, ôm dáng, thêm một chiếc áo khoác PUFFTECH nhẹ nhàng, thời thượng từ UNIQLO đã đủ để thấy ấm trọn cả ngày.

Nếu HEATTECH đã quá quen thuộc mỗi dịp trời trở lạnh - một lớp áo giữ nhiệt mỏng nhẹ nhưng khả năng giữ ấm khỏi bàn, thì áo khoác chần bông PUFFTECH với công nghệ giữ ấm mà lại vô cùng nhẹ nhàng, kết hợp với lớp vải chống thấm nước bên ngoài để "cân" đủ kiểu thời tiết, từ lạnh khô tới những cơn mưa nhẹ bất chợt.

Và chỉ cần lướt nhanh newsfeed những ngày vừa qua, dễ thấy mặc nhẹ và ấm với HEATTECH và PUFFTECH đã trở thành công thức chuẩn trend của hội trai xinh gái đẹp Hà Nội mùa đông năm nay!

Với đôi bạn thân yêu ẩm thực Ninh Tito - Nguyễn Lê Thu Thuỷ, tiêu chí lên đồ để khám phá "bản đồ ăn" mùa lạnh hẳn sẽ phải thật gọn nhẹ, thoải mái để tha hồ la cà hàng quán nơi vỉa hè, ngõ nhỏ của Hà Nội. Đôi bạn không hẹn mà cùng phối một set đơn giản, hiệu quả với quần jeans năng động và áo khoác chần bông PUFFTECH nhẹ tênh, phối lớp với các gam màu trắng - xám - navy kinh điển.

Ngoại hình hiện đại, năng động của PUFFTECH cũng "được lòng" các bạn trẻ hơn hẳn! Dòng áo khoác năm nay có nhiều lựa chọn màu sắc, từ trung tính tới nổi bật như vàng mustard, xanh lam. Nhẹ nhàng, thanh lịch hay năng động, trẻ trung - PUFFTECH đều có thể chinh phục mọi tín đồ mặc đẹp.

Bên cạnh dáng áo khoác có mũ hay dáng relax thông thường, năm nay các Gen Z còn đặc biệt ưu ái dáng gile gọn nhẹ, khoẻ khoắn này đây! Content creator Ngôi Sao Phương Nam và Hiền Thay Đổi đều chọn phối một lớp áo giữ nhiệt HEATTECH dòng cơ bản bên trong, khoác áo gile chần bông PUFFTECH đón những ngày lạnh đầu mùa từ 18-19 độ C.

Chiếc áo gile chần bông PUFFTECH dáng ngắn màu cam nổi bật này hẳn sẽ "làm nên chuyện" trong mùa đông năm nay. Dù phối 2 lớp cùng HEATTECH hay phối hẳn 3-4 lớp với áo len hay áo nỉ bên trong, trọng lượng và thiết kế của chiếc áo PUFFTECH này vẫn khiến người mặc thấy thoải mái, linh hoạt, hoàn toàn không có cảm giác nặng trịch, khó cử động.

Những ngày đầu đông hơi se lạnh, diện áo HEATTECH cùng cardigan, áo len hay chỉ đơn giản kết hợp với quần jeans suông hoặc chân váy dài, là sẵn sàng một outfit mùa đông chuẩn thanh lịch.

Sau sức hút của dòng sản phẩm HEATTECH pha Cashmere dành cho Nữ, UNIQLO chính thức bổ sung chất liệu này vào dòng trang phục cho Nam, kết hợp tính năng của sợi tổng hợp và sự mềm mịn của len cashmere để mang lại trải nghiệm giữ ấm cao cấp hơn. Nếu các anh chàng có thể phối linh hoạt giữa hai dáng cổ tròn - cổ lọ, thì hội chị em nay cũng hào hứng hơn với hai màu sắc "chuẩn trend" - xanh blue pastel và đỏ rượu vang - mới được bổ sung kể từ mùa đông này.

Với đa dạng lựa chọn về màu sắc, kiểu dáng cùng khả năng giữ ấm vượt trội, những chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH và áo khoác chần bông PUFFTECH của UNIQLO chính là món đồ không thể thiếu cho tủ đồ chống rét. Các tín đồ mặc đẹp tha hồ sáng tạo những bản phối layer đa dạng, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm nên phong cách độc bản trong những ngày lạnh năm nay. Tìm hiểu ngay tại đây !