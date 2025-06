Cụ bà U80 ở Hà Nội yêu cầu rút sạch sổ tiết kiệm tại Agribank để chuyển khoản sau khi nghe một cuộc gọi

Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông vừa phối hợp với nhân viên Ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh là Công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà sinh sống trên địa bàn quận.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/6/2025 Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông nhận được tin báo từ chi nhánh giao dịch ngân hàng Agribank (số 9 Chu Văn An, phường Quang Trung, quận Hà Đông) về việc có khách hàng tới thực hiện yêu cầu rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền, nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay lập tức, cán bộ Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại chi nhánh ngân hàng Agribank để xác minh sự việc.

Qua xác minh, người đến rút tiền là bà T (71 tuổi; trú tại: Hà Đông, Hà Nội). Bà T cho biết vào buổi sáng cùng ngày bà nhận được cuộc gọi của một đối tượng xưng là cán bộ Công an nói bà có liên quan đến một vụ án. Khi gọi video call, bà thấy người này mặc trang phục Cảnh sát và yêu cầu bà không nói chuyện với ai rồi khẩn trương đi rút toàn bộ tiền trong tài khoản để chuyển cho cơ quan Công an phục vụ điều tra. Do quá hoảng sợ nên bà T đã đến chi nhánh ngân hàng Agribank để chuyển tiền. Sau khi được cán bộ Công an phường Quang Trung động viên, giải thích, tuyên truyền về hình thức lừa đảo, bà T đã không chuyển tiền cho đối tượng giả danh Công an.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội