Thu "vệ sĩ" vừa bị bắt có mối quan hệ thế nào với trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"?

Ngày 26/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sĩ”, sinh năm 1984, trú số 03 Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP Thanh Hóa). Cùng bị bắt với Thu còn có 6 người khác liên quan trong vụ án buôn bán hàng cấm cụ thể là khí N2O (hay còn gọi là “bóng cười”).