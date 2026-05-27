Cụ bà kiện ngân hàng vì khoản tiền gửi tiết kiệm suốt 27 năm bị áp lãi suất "không kỳ hạn"

Tin rằng sổ tiết kiệm được tự động tái tục, cụ bà ở Trung Quốc tá hỏa khi rút tiền sau 27 năm.

Ảnh minh họa

Năm 1997, một người phụ nữ ở Hạ Môn, Trung Quốc mang theo 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng) – số tiền tích cóp lớn với gia đình thời điểm đó – đến ngân hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm. Khi ấy bà mới gần 40 tuổi, còn khỏe mạnh, nên coi khoản tiền này như “của để dành” cho tuổi già sau này.

Nhân viên ngân hàng khi đó nói với bà rằng sau khi đến hạn, sổ có thể được tự động gia hạn nên bà không cần thường xuyên ra ngân hàng làm thủ tục. Tin tưởng điều đó, suốt gần 3 thập kỷ sau, bà gần như không đụng đến khoản tiền này.

Đến cuối năm 2024, ở tuổi 66, bà mới mang hai cuốn sổ tiết kiệm cũ đến ngân hàng để tất toán. Trong suy nghĩ của bà, số tiền sau 27 năm chắc chắn phải sinh lời đáng kể.

Nhưng kết quả khiến bà choáng váng.

Sau khi kiểm tra, ngân hàng thông báo tổng tiền lãi bà nhận được chưa tới 5.000 tệ, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Trong khi đó, bà tính toán rằng nếu khoản tiền được tự động tái tục hàng năm đúng như mình từng được tư vấn, số lãi đáng ra phải cao hơn thêm khoảng 28.000 tệ.

“Tôi gửi tiền dưỡng già suốt 27 năm, không ngờ cuối cùng chỉ nhận được từng này”, bà bức xúc.

Phía ngân hàng ban đầu khẳng định họ làm đúng quy định. Theo giải thích, cuốn sổ tiết kiệm của bà thuộc loại sổ thủ công đời cũ, trên đó không có ghi chú “tự động tái gửi”. Vì vậy sau khi hết kỳ hạn 1 năm đầu tiên, khoản tiền mặc định được áp dụng lãi suất không kỳ hạn – vốn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn.

Không chấp nhận lời giải thích này, bà liên tục khiếu nại lên cơ quan quản lý và yêu cầu ngân hàng bồi thường phần lãi chênh lệch. Vụ việc sau đó được đưa tới Trung tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Tòa án quận Tư Minh, thành phố Hạ Môn để hòa giải.

Tại đây, thẩm phán phát hiện một chi tiết bất thường: tổng số tiền gốc và lãi bà nhận được hơn 24.000 tệ – cao hơn mức lãi nếu tính hoàn toàn theo không kỳ hạn, nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với trường hợp tự động tái tục suốt 27 năm.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, nguyên nhân thật sự mới được hé lộ.

Từ năm 1997 đến năm 2003, khi hệ thống ngân hàng vẫn dùng sổ thủ công, khoản tiết kiệm của bà thực tế vẫn được tự động tái tục theo kỳ hạn 1 năm.

Tuy nhiên, đến năm 2003, khi ngân hàng nâng cấp hệ thống và chuyển sang quản lý điện tử, nhân viên thao tác đã quên cài đặt chế độ “tự động tái tục” cho tài khoản của bà.

Sai sót nhỏ trong khâu chuyển đổi dữ liệu khiến khoản tiền từ đó bị chuyển sang tính lãi không kỳ hạn suốt hơn 20 năm tiếp theo.

Khi hòa giải viên chỉ ra điểm bất hợp lý này, phía ngân hàng đã thay đổi quan điểm. Đại diện ngân hàng sau đó đề xuất chi trả một khoản “hỗ trợ nhân đạo” cho bà thay vì tiếp tục tranh chấp.

Người phụ nữ chấp nhận phương án hòa giải.

Ngày ký thỏa thuận, bà lặn lội từ quê lên thành phố. Sau khi điểm chỉ bằng dấu vân tay, bà cẩn thận gấp cuốn sổ tiết kiệm mới bỏ vào túi áo rồi liên tục cảm ơn thẩm phán và hòa giải viên vì đã giúp mình “đòi lại công bằng”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút nhiều tranh luận, đặc biệt về trách nhiệm của ngân hàng trong việc tư vấn, quản lý dữ liệu và thông báo cho khách hàng khi có thay đổi liên quan tới khoản tiền gửi dài hạn.

Theo Toutiao﻿