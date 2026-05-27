Giá vàng giảm chóng mặt, người 'đu đỉnh' đã lỗ bao nhiêu?

Những người mua vàng ở vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng hiện đã lỗ tới vài chục triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 27/5, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống so với những ngày trước đó.

Hiện giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm trước.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng biến động mạnh với nhiều nhịp tăng sốc rồi nhanh chóng điều chỉnh giảm sâu. Một số mốc lập đỉnh đáng chú ý rơi vào các ngày 29/1, 2/3 và 1/4.

Ở các thời điểm này, giá bán ra của vàng miếng SJC lần lượt đạt 191,3 triệu đồng/lượng, 190,9 triệu đồng/lượng và 178 triệu đồng/lượng.

So với mức giá hiện tại, nhà đầu tư mua vàng tại các vùng đỉnh nói trên đang tạm lỗ tương ứng khoảng 33,6 triệu đồng/lượng, 33,2 triệu đồng/lượng và 20,3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải từ đầu năm đến nay. Ảnh: BTMH.

Trên thị trường toàn cầu, theo USAGOLD, giá vàng giao ngay ở mức 4.564 USD/ounce hiện thấp hơn 18,3% so với đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce hồi tháng 1. Đây là một mức chiết khấu đủ hấp dẫn để kích hoạt làn sóng bắt đáy từ giới đầu tư cá nhân.

Theo kịch bản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài, giá dầu có thể đạt trung bình 100 USD năm 2026 và giảm về 75 USD năm 2027. Với kịch bản này, được cho là sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và mặt bằng lãi suất, qua đó tạo sức ép lên giá vàng. Ngoài ra, lãi suất điều hành có khả năng tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản, khiến chi phí nắm giữ vàng cao hơn, đặc biệt đối với các quỹ đầu tư.

Mô hình của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy giá vàng đã tăng hơn 20% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025 và có thể tiếp tục đi lên trong năm 2026 nhưng với tốc độ chậm hơn, khoảng 5%.

Sang năm 2027, giá vàng được dự báo có thể giảm trung bình 5,7%, với biên độ dao động từ giảm 10,1% đến giảm 1,3%, trước khi hồi phục trở lại vào năm 2028.

Biểu đồ giá vàng thế giới trong một năm qua. Ảnh: BTMH

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, liên tục xuất hiện các nhịp tăng sốc rồi điều chỉnh sâu, nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng hơn thay vì chạy theo tâm lý “đu đỉnh”.

Theo giới phân tích, với người tích sản dài hạn, vàng vẫn là kênh phòng ngừa rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh lạm phát, bất ổn địa chính trị và biến động tỷ giá còn hiện hữu. Tuy nhiên, việc mua tích lũy nên thực hiện theo từng giai đoạn, chia nhỏ dòng tiền thay vì dồn vốn vào một thời điểm khi giá tăng nóng.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư tránh sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay tiền để mua vàng, bởi biên độ biến động hiện nay rất lớn. Chỉ trong vài tháng, giá vàng có thể chênh lệch hàng chục triệu đồng/lượng, khiến rủi ro thua lỗ ngắn hạn gia tăng đáng kể.

Chuyên gia tài chính cũng lưu ý vàng chỉ nên chiếm một phần trong danh mục tài sản, thay vì trở thành kênh “all-in”. Việc phân bổ sang tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu hoặc bất động sản có thể giúp giảm rủi ro khi thị trường vàng bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh.