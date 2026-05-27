Từ 1/6, lại có thay đổi lớn khi thanh toán từ 500 triệu đồng tại Vietcombank

Vietcombank vừa có thông báo mới tới khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi thông báo về việc thực hiện giao dịch thanh toán giá trị cao qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.



Theo đó, từ ngày 01/06/2026, giao dịch thanh toán giá trị từ 500 triệu đồng của khách hàng phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Sự thay đổi này nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động thanh toán đối với các giao dịch giá trị lớn.

Để được hỗ trợ hoặc tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến thay đổi này, khách hàng có thể liên hệ Vietcombank thông qua nhiều kênh khác nhau. Trên ứng dụng VCB Digibank, người dùng có thể truy cập mục "Cài đặt", chọn "Liên hệ với Vietcombank" và bấm biểu tượng "Gọi tổng đài" để được hỗ trợ miễn phí.

Ngoài ra, ngân hàng cũng duy trì các tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 gồm:

- 1900 545413;

- 1800 1565 (dành cho khách hàng ưu tiên);

- (+84) 24 3824 3524 (dành cho khách hàng đang ở nước ngoài).

Trước đó, Vietcombank cũng đã chính thức dừng tiện ích tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo thông báo từ ngân hàng, trước đây hệ thống có hỗ trợ tự động chia nhỏ các giao dịch giá trị lớn để khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền nhanh thông qua hệ thống Napas 24/7. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/5, tiện ích này không còn được áp dụng.

Điều đó đồng nghĩa, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì tự động tách thành nhiều giao dịch nhỏ để đi qua kênh chuyển tiền nhanh.