Cụ bà bất ngờ được báo có người mạo danh mình mở thẻ ngân hàng để lừa đảo, yêu cầu rút 140 triệu đồng để "điều tra"

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 3/10/2024, bà L.T.L (SN 1952) trú tại xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) nhận được cuộc gọi từ một người qua số điện thoại 0384945738 xưng là Trung úy Lê Anh Tuấn, số hiệu “104369”, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án giả danh mở thẻ ngân hàng.

Theo đó, đối tượng thông báo thông tin cá nhân của bà L.T.L đã bị người khác mạo danh mở thẻ ngân hàng tại Hà Nội, ngày mạo danh mở thẻ 18/6/2024, tại Trung tâm Viettel (316 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), với số tiền là 79,5 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn chuyển cuộc gọi đến số điện thoại 0924474267, giới thiệu là “điều tra viên” thuộc cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội với nội dung đang thụ lý vụ án.

Khi gọi điện, các đối tượng yêu cầu bà L.T.L giữ bí mật, do vụ việc đang trong giai đoạn điều tra; yêu cầu bà L.T.L ra ngân hàng rút số tiền 140 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng phục vụ công tác điều tra chuyên án.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Kỳ Châu đã trực tiếp hướng dẫn, giải thích về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.L.

Trước đó không lâu, ngày 27/9/2024, Công an xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cũng có tiếp nhận thông tin của ông X (trú tại Nguyên Khê, Đông Anh) về việc có người tự xưng là Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng để điều tra về vụ án ma túy liên quan đến ông.

Sau khi tiếp nhận tin, Công an xã Nguyên Khê đã tuyên truyền giải thích cho ông X biết, đối tượng đó không phải là Trưởng Công an xã Nguyên Khê; đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị ông X không làm theo yêu cầu đó. Mặc dù đã được Công an xã tuyên truyền giải thích nhưng ông X vẫn ra ngân hàng rút tiền và vay thêm của người thân với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Sau đó, ông X tiếp tục ra trụ sở Công an xã để nhờ chuyển số tiền này vào tài khoản đối tượng lừa đảo cung cấp.

Nhận thấy người dân đã bị đối tượng thao túng tâm lý, Công an xã tiếp tục tuyên truyền, giải thích, đồng thời mời con gái của ông X lên trụ sở để giải thích cho ông hiểu, nắm rõ hơn thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Sau một lúc vận động, giải thích, ông X đã hiểu ra sự việc và không chuyển tiền cho đối tượng.

Con gái ông X cảm ơn Công an xã Nguyên Khê đã nhiệt tình giúp đỡ.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần lưu ý: Khi làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.