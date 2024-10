Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội ra ngân hàng chuyển 300 triệu đồng, công an lập tức có mặt, yêu cầu ngân hàng dừng ngay giao dịch

Công an phường Thanh Xuân Trung động viên bà N.T.M, giải thích thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Khoảng 13h30’ ngày 3/10, Công an phường Thanh Xuân Trung nhận được điện thoại của Phòng Giao dịch - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ 143 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) về việc có một cụ bà khoảng 80 tuổi, đến ngân hàng yêu cầu chuyển 300 triệu đồng. Cụ bà liên tục giục nhân viên ngân hàng phải thực hiện ngay.

Nhận được thông tin, Đại úy Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an phường và cán bộ tổ Cảnh sát hình sự khẩn trương có mặt tại ngân hàng để xác minh làm rõ sự việc. Đại úy Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung động viên bà N.T.M, giải thích thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Bà N.T.M tỏ ra rất hoang mang, lo sợ. Đại úy Trần Trung Hiếu và các cán bộ hình sự đã tiếp cận, ân cần trò chuyện, trấn an tinh thần bà M.

Sau khi bình tĩnh lại, bà M cho biết, bà đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người đàn ông, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội thông báo bà M tham gia trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Viện KSND TP Hà Nội đã có lệnh bắt bà M để tạm giam; đồng thời đối tượng yêu cầu bà M chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản mà người đàn ông đưa ra.

Người đàn ông này cũng dặn dò bà M không được nói cho ai biết, kể cả người thân. Nếu nhân viên ngân hàng có hỏi thì nói là chuyển tiền cho người tên Phương. Bà M làm theo hướng dẫn của đối tượng, ra ngân hàng chuyển tiền vì lo sợ sẽ bị bắt.

Công an phường Thanh Xuân Trung yêu cầu Ngân hàng BIDV chi nhánh 143 Nguyễn Tuân dừng ngay việc chuyển số tiền 300 triệu đồng của bà M, hướng dẫn, giải thích về phương thức thủ đoạn của đối tượng lừa đảo cho bà M hiểu sự việc. Bên cạnh đó, Công an phường Thanh Xuân Trung cũng liên hệ với gia đình đến đón bà M.

Anh Phạm Bằng Việt con trai bà M. cho hay, đây là tiền tiết kiệm của bà M để an dưỡng tuổi già và điều trị bệnh ung thư phổi. Nếu bị mất số tiền này thì gia đình sẽ rất khó khăn. Anh Việt gửi lời cám ơn tới lực lượng công an và ngân hàng BIDV.