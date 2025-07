Bộ Công an giới thiệu tính năng mới trên Google, giúp người dùng Android biết được số lạ là shipper hay lừa đảo

Ngày 11/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, Google vừa cập nhật tính năng cảnh báo lừa đảo trong ứng dụng Google Điện thoại, giúp người dùng điện thoại Android nhận diện nguy cơ bị bừa đảo ngay khi cuộc gọi đến.

Cụ thể, khi hệ thống phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo trong cuộc gọi hoặc tin nhắn, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo trực quan theo thời gian thực để người dùng kịp thời nhận biết nguy cơ.

Ngoài ra, trong trường hợp người dùng chia sẻ màn hình trong lúc thực hiện cuộc gọi một thủ đoạn thường bị lợi dụng để đánh cắp thông tin nhạy cảm Google sẽ tự động nhắc nhở dừng chia sẻ ngay khi kết thúc cuộc gọi.

Tính năng này cũng có khả năng phát hiện tình huống rủi ro, chẳng hạn như khi người dùng chia sẻ màn hình ứng dụng ngân hàng cho một số điện thoại lạ. Máy sẽ lập tức phát cảnh báo và đề xuất tắt chia sẻ màn hình, nhằm ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và chiếm đoạt tài sản.

Tính năng mới trên Google (Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

Cục An ninh mạng đánh giá đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người dùng smartphone giữa bối cảnh các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và website ngày càng tinh vi và khó nhận biết, gây nhiều thiệt hại về tài sản và thông tin cá nhân.

Trước đó, vào ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chính thức phối hợp với Google khởi động chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến – An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google".

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo nội dung, chiến dịch kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro trên không gian mạng.

Đồng thời, việc hợp tác cùng Google cũng hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy, nơi người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm khai thác tiềm năng công nghệ một cách bền vững.