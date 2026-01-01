CSGT TPHCM tịch thu SH biển số 60C1-567.89 vì người lái buông hai tay

Ngày 5-1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý N.L.M.A, 16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, do "tống 3" rồi buông 2 tay trên cầu Ba Son.

N.L.M.A (áo xanh) tại cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip 3 cô gái trên xe máy hiệu SH chạy trên cầu Ba Son, được người điều khiển buông tay hướng từ trung tâm TPHCM đi phường An Khánh. Sau đó, cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Bến Thành đã mời A. đến trụ sở làm việc. Qua làm việc, A. cho biết đã buông 2 tay trên cầu Ba Son lúc 1 giờ 55 ngày 20-7-2025. Thời điểm trên, A. chạy xe máy chở thêm 2 bạn nữ đi cùng.

A. bị lực lượng chức năng lập biên bản cảnh cáo hành vi "buông cả hai tay khi đang điều khiển xe". Theo quy định, CSGT sẽ tịch thu xe SH biển số 60C1-567.89 do A. cầm lái.

CSGT cũng lập biên bản chủ xe là ông nội A. vì "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển". Theo quy định, lỗi này bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.