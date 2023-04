Crocs Hội An: Giao diện thuần Việt, hệ điều hành chuẩn quốc tế

Cũng là cửa hàng Crocs, nhưng cửa hàng này nó lạ lắm…

Từ ngày 21/04, giữa phố cổ Hội An thuần Việt bỗng xuất hiện một cửa hàng vừa lạ vừa quen mang tên Crocs. Cửa hàng mới tọa lạc ngay trung tâm khu phố cổ Di tích Văn hóa Thế Giới UNESCO, ở địa chỉ 122 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Gọi là quen bởi đây chính là Crocs - thương hiệu làm mưa làm gió trong cộng đồng thời trang với sản phẩm giày dép và phụ kiện cực "iconic", nhưng lại cũng lạ một cách bất ngờ bởi lối kiến trúc của cửa hàng lại "hòa nhập" như một phần của khu phố cổ, chứ không phải thiết kế hiện đại như các cửa hàng vốn có trước đó của thương hiệu quốc tế này.

Cửa hàng không chỉ mang đến không gian mua sắm giày dép và phụ kiện cá tính, độc đáo mà còn là nơi dừng chân lý tưởng cho những tâm hồn đam mê du lịch, thích khám phá. Sự xuất hiện mới mẻ của Crocs cũng đã tạo nên một chút khuấy động với các cư dân và khách du lịch tham quan phố cổ.

Dịp lễ lớn sắp tới đây, chính là cơ hội phù hợp cho tất cả mọi người đến Crocs Hội An để trải nghiệm thiết kế đặc sắc, mua sắm phụ kiện và giày dép thời trang để chuẩn bị cho một mùa hè ngập tràn màu sắc!

Cửa hàng Crocs Hội An hoạt động mỗi ngày từ 9 – 22 giờ tại địa chỉ số122 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Về thương hiệu Crocs

Crocs là công ty hàng đầu thế giới về giày dép cải tiến dành cho mọi lứa tuổi. Thiết kế độc đáo và bảng màu tươi sáng đa dạng mang đến cảm giác êm ái cùng phong cách thời thượng cho người diện Crocs. Thông qua tinh thần thương hiệu, Crocs khẳng định sự tôn vinh đối với những bản sắc khác biệt và ủng hộ sự phóng khoáng, tự do.

Tại Việt Nam, Crocs được phân phối chính thức và độc quyền bởi Công Ty TNHH MTV Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF).

