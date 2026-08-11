Cris Phan đồng hành cùng MSD Việt Nam lan chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV dành riêng cho nam giới

MSD Việt Nam lần đầu triển khai chiến dịch truyền thông về HPV dành riêng cho nam giới, với sự đồng hành của nhà sáng tạo nội dung Cris Phan, góp phần lan tỏa nhận thức về HPV.

Trong nhiều năm, truyền thông về HPV chủ yếu tập trung vào phụ nữ và ung thư cổ tử cung. Cách tiếp cận này đã góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ, nhưng cũng vô tình khiến không ít nam giới cho rằng HPV không liên quan đến mình.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 31% nam giới trên toàn cầu đang nhiễm HPV, trong đó khoảng 21% nhiễm các týp HPV nguy cơ cao. HPV có thể liên quan đến nhiều bệnh lý ở nam giới như sùi mào gà, ung thư hầu họng và ung thư hậu môn.

Hưởng ứng định hướng của Đảng và Chính phủ về tăng cường y tế dự phòng và nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe chủ động, MSD phối hợp cùng hội Y học Dự phòng triển khai chiến dịch truyền thông đầu tiên nhằm nâng cao nhận thức về HPV ở nam giới Việt Nam "Chủ động phòng vệ HPV - Lo cho mình là lo cho em".

Trong khuôn khổ chiến dịch, MSD Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các kênh báo chí, mạng xã hội và nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là nam giới, về HPV và tầm quan trọng của việc phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV. Song song đó, MSD Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động tương tác cộng đồng, tạo cơ hội để người dân tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy, tham gia đối thoại cởi mở và nâng cao hiểu biết về các biện pháp dự phòng HPV.

MSD Việt Nam và nhà sáng tạo nội dung Cris Phan cùng lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe thông qua chiến dịch truyền thông về HPV đầu tiên của MSD tại Việt Nam dành riêng cho nam giới.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ: "Ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam không chỉ là mốc son phát triển của MSD mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng ngành y tế nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thông qua chiến dịch, MSD Việt Nam mong muốn góp phần thay đổi nhận thức rằng HPV không chỉ là vấn đề sức khỏe của phụ nữ mà còn có thể ảnh hưởng đến nam giới. Chiến dịch khuyến khích cả nam và nữ cùng chủ động phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV. Đồng thời, chiến dịch hướng đến thúc đẩy một văn hóa sống chủ động trong chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi người hiểu rằng việc bảo vệ bản thân cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm với những người mình yêu thương".

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của MSD trong việc nâng cao nhận thức về HPV và thúc đẩy tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và thực hiện tầm soát theo khuyến cáo của nhân viên y tế, mỗi người cũng nên chủ động tìm hiểu thông tin về HPV từ các nguồn đáng tin cậy và thực hành tình dục an toàn. Những lựa chọn đúng đắn ngay từ sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần xây dựng một gia đình và cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Đồng hành cùng chiến dịch là nhà sáng tạo nội dung Cris Phan, người góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần sống chủ động và trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe. Cris Phan chia sẻ: "Trước đây, Cris nghĩ chủ động là lên kế hoạch cho công việc, tài chính hay tương lai của gia đình. Khi tìm hiểu về HPV, Cris nhận ra vẫn còn những rủi ro mà mình chưa từng nghĩ tới. Điều khiến Cris bất ngờ nhất là HPV không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ mà nam giới cũng có thể đối mặt với nhiều bệnh lý liên quan đến vi rút này. Với Cris, chủ động không phải là chờ đến khi có vấn đề mới hành động, mà là hiểu đúng để chuẩn bị từ sớm. Và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cũng là một cách mang đến sự an tâm cho những người mình yêu thương."

Nhà sáng tạo nội dung Cris Phan đồng hành cùng chiến dịch, lan tỏa thông điệp chủ động phòng ngừa HPV và chăm sóc sức khỏe cho bản thân cùng những người thân yêu.

Thông qua chiến dịch "Chủ động phòng vệ HPV - Lo cho mình là lo cho em", MSD Việt Nam mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về HPV trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới. Khi chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình, mỗi người không chỉ góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến HPV mà còn mang đến sự an tâm cho gia đình và những người mình yêu thương. Đôi khi, tương lai được quyết định từ chính những lựa chọn chúng ta đưa ra ngày hôm nay.

Về MSD

MSD, được biết đến với tên gọi Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada, là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới với hơn 130 năm lịch sử. Với sứ mệnh "Ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để cứu sống và cải thiện cuộc sống trên khắp thế giới", MSD không ngừng phát triển các thuốc và vắc-xin tiên tiến.

Tại Việt Nam, MSD đã đồng hành cùng ngành y tế suốt 30 năm, mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe từ dự phòng đến điều trị, đồng thời không ngừng đầu tư vào khoa học, con người và năng lực để mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến, góp phần cứu sống và cải thiện cuộc sống cho hàng triệu người Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.msd.com và http://www.msd-vietnam.com; và kết nối với chúng tôi trên Twitter, LinkedIn và YouTube.