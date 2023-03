Công ty taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng tìm đối tác tài xế Greencar Luxury VF8: Lương gần 14 triệu đồng, có khả năng nói tiếng Anh và cao từ 1m70 trở lên

Theo thông báo của hãng, khi đăng ký gia nhập cộng đồng đối tác GSM, các tài xế có cơ hội nhận nhiều quyền lợi làm việc khá hấp dẫn với mức lương 1 tháng lên tới gần 14 triệu đồng bao gồm 9 triệu lương cứng, 2 triệu thưởng dựa trên chất lượng công việc và 2 triệu hỗ trợ thời gian đầu (tối đa 6 tháng). Bên cạnh đó, tài xế còn được hưởng thêm 500.000 đồng phụ cấp sau thời gian đào tạo tiếng Anh và đạt yêu cầu.

Ngoài ra, tài xế còn được hưởng một số đãi ngộ khác như tham gia BHXH, đào tạo tiếng Anh giao tiếp cơ bản, khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, đào tạo bài bản về ngành dịch vụ vận tải và tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Đặc biệt, hãng nhấn mạnh sẽ không áp doanh số trong thời gian đầu hoạt động .

Để trở thành tài xế của GSM, người ứng tuyển cần đáp ứng các yêu cầu như có độ tuổi từ 22-45, sở hữu bằng lái xe B2 trở lên, chiều cao từ 1m70 trở lên và không có hình xăm lộ. Thông thạo khu vực địa lý nội và ngoại thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, kinh nghiệm lái xe trên 2 năm tại các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng, lý lịch tư pháp rõ ràng, sức khỏe tốt và sẵn sàng đi làm ngay.

Mới đây, theo chia sẻ trong một nhóm tài xế, bảng giá cước của công ty taxi điện GSM đã được hé lộ. Cụ thể, giá mở cửa 1km đầu tiên là

Được biết, GSM sẽ chính thức vận hành tại Hà Nội vào tháng 4 và có mặt tại ít nhất 5 tỉnh/thành phố lớn trong năm nay.

Ngay sau khi ra mắt, GSM đã đón nhận "vị khách sộp" đầu tiên thuê một dàn 500 ô tô điện. Cụ thể, Công ty TNHH Đồng Thúy - đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi đã ký hợp đồng thuê 300 xe VF e34 và 200 xe VF 5 Plus, thời hạn thuê là 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chính thức, có thể được gia hạn tuỳ vào nhu cầu sử dụng thực tế. Song song với việc thuê xe, Lado cũng đặt mua từ VinFast 40 xe VF e34, bổ sung vào đội xe điện VF e34 đã đi vào vận hành chuyên nghiệp. Trước đó, Lado đã mua và vận hành đội xe 75 chiếc VF e34 từ cuối tháng 5/2022, phục vụ vận chuyển hành khách tại Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng).

Ngoài ra, GSM còn hợp tác với ứng dụng gọi xe Be. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ, GSM và Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe. Khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của Be Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.