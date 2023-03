Giá cước xe taxi điện VinFast thấp nhất từ 12.500 đồng/km, có rẻ hơn taxi truyền thống và Grab?

Mới đây, theo chia sẻ trong một nhóm tài xế, bảng giá cước của công ty taxi điện GSM đã được hé lộ. Theo đó, giá mở cửa 1km đầu tiên là 20.000 đồng/km, từ km tiếp theo đến km thứ 25 là 15.500 đồng/km . Và từ km thứ 26 trở đi, giá cước chỉ còn 12.500 đồng/km .

So về mức giá mở cửa cho km đầu tiên, giá của GSM và các hãng taxi truyền thống trên thị trường như Mai Linh, G7, Taxi Group đều từ 20.000 đồng/km; riêng của VinaSun và Vinataxi là từ 11.000 đồng cho 500m đầu tiên.

Tuy nhiên, giá cước các km tiếp theo giữa các hãng lại có sự khác biệt nhé. Cụ thể, tại hãng taxi Mai Linh, mức giá cước km tiếp theo đối với xe 4 chỗ nhỏ là 14.500 đồng/km, xe 4 chỗ lớn là 16.000 đồng/km và xe 7 chỗ là 17.000 đồng/km. Tại với G7, giá cước đối với Kia + GetZ + i10 + Mirage (5 chỗ) và xe Vios, Avante, Elantra, Accent, Kia Rio (5 chỗ) lần lượt là 14.500 đồng/km và 16.000/km, với xe Innova, Kia Carens (7 chỗ) là 17.500 đồng/km. Tương tự tại VinaSun, mức giá đối với taxi 4 chỗ và 7 chỗ tại hãng này là 17.600 đồng/km và 19.600 đồng/km...

Với mức giá trên, có thể thấy giá cước các km tiếp theo của GSM đang thấp hơn một số hãng taxi truyền thống từ 500 - 2.100 đồng/km (tùy loại xe).

Đặc biệt, với km thứ 26 trở đi, giá cước của GSM còn thấp hơn Grab 500 đồng/km và rẻ hơn Taxi Group gần 2.000 đồng/km.

Được biết, GSM sẽ chính thức vận hành tại Hà Nội vào tháng 4 và có mặt tại ít nhất 5 tỉnh/thành phố lớn trong năm nay.

Trước đó, khi được hỏi về giá cước dịch vụ taxi GSM, ông Nguyễn Văn Thanh, CEO của GSM, giá cước sẽ "cạnh tranh" so với thị trường.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ, GSM và Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe. Khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của Be Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện một cách thuận tiện và dễ dàng.

Ngoài ra, GSM cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện không lái cho đối tác là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Ba dòng ôtô điện được sử dụng gồm VinFast VF e34, VinFast VF5 và VinFast VF8 Eco, có giá thuê dao động 9,5-20 triệu đồng/tháng.