Công ty quản lý Trang Pháp có động thái cứng rắn trước thềm lộ diện nhóm nhạc Chị Đẹp

Tối 3/2, The First Management bất ngờ đăng tải thông báo về việc bảo vệ uy tín, danh dự của nghệ sĩ. Đây là công ty giải trí mới thành lập đầu năm 2024, hiện quản lý dàn sao đình đám Chi Pu, Trang Pháp, JayKii, Coldzy,... Theo đó, The First Management khẳng định công ty sẽ mạnh mẽ lên án và thực hiện hành động pháp lý thích hợp trước các hành vi gây tổn hại danh dự, nhân phẩm của các nghệ sĩ trực thuộc. Đồng thời mở địa chỉ mail cho khán giả gửi bằng chứng, tư liệu liên quan đến các hành vi kể trên.

The First Management bất ngờ đăng tải thông báo về việc bảo vệ uy tín, danh dự của nghệ sĩ

Động thái cứng rắn của công ty quản lý Trang Pháp ngay trước thềm Chung kết 2 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình cực kì quan tâm. Càng về đến cuối hành trình Chị Đẹp, Trang Pháp càng nổi tiếng bởi bộ kỹ năng toàn diện, visual lên hương.

Trang Pháp trên sân khấu Nơi Bình Minh Đầy Nắng trong tập cuối của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Trang Pháp chia sẻ ảnh cùng các Chị Đẹp trước giờ G

Đi đôi với hào quang trở lại chính là ồn ào không đáng có. Gần đây, Trang Pháp còn bị cuốn vào câu chuyện vô căn cứ trên MXH làm nhiều fan bất bình. Trước loạt thị phi bủa vây, Trang Pháp vẫn giữ im lặng và chỉ làm tốt việc của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ nhạc sĩ chia sẻ nếu để chọn giữa "bình yên của gia đình" và việc làm ồn ào mọi thứ lên thì cô sẽ chọn bình yên.

Hành động bảo vệ nghệ sĩ kịp thời của The First Management nhận về nhiều lời khen từ fan

Hoạt động nghiêm túc và được dự đoán là cái tên xứng đáng cho các giải thưởng cao nhất của Chị Đẹp, nguy cơ tranh cãi bủa vây Trang Pháp hậu chương trình khiến fan cực kì lo ngại. Hành động bảo vệ nghệ sĩ kịp thời của The First Management nhận về nhiều lời khen từ fan.

Nguyên văn thông báo từ công ty quản lý Trang Pháp: