Sáng 23/7, ADOR - label thuộc tập đoàn HYBE đang quản lý trực tiếp nhóm nhạc NewJeans đã chính thức đưa ra công văn đáp trả cáo buộc đạo nhái đối với ca khúc Bubble Gum. Trước đó, công ty xuất bản âm nhạc Anh - Wise Music Group gửi thư yêu cầu bồi thường tới các bên liên quan phát hành ca khúc Bubble Gum.

Nội dung thư cáo buộc Bubble Gum vi phạm bản quyền vì sử dụng các hành phần trong bài hát Easier Said Than Done của ban nhạc Anh Shakatak mà không được xác nhận.

Bubble Gum - ca khúc bị cáo buộc đạo nhạc

Wise Music Group yêu cầu ADOR và HYBE phản hồi ngay lập tức, đồng thời ngừng các hoạt động thương mại liên quan đến Bubble Gum và đòi bồi thường thiệt hại. Ngay sau khi thông tin “NewJeans bị kiện vì đạo nhạc" lan truyền trên các diễn đàn, cư dân mạng đã chỉ trích nhóm nữ của Min Hee Jin lẫn công ty quản lý. Đứng trước làn sóng phản đối, ADOR đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời yêu cầu phía Wise Music cung cấp bằng chứng đạo nhái.

Công ty quản lý NewJeans phủ nhận cáo buộc đạo nhạc

Trong thư phản bác, ADOR phủ nhận về cáo buộc đạo nhạc. Theo đó, công ty này phân tích Bubble Gum và Easier Said Than Done có sự khác nhau về hợp âm, nhịp độ và cách triển khai bài hát. Giai điệu của Easier Said Than Done đã rất phổ biến từ trước đến nay. Do đó, rất khó để khẳng định có sự sao chép trong trường hợp này.

ADOR kịch liệt phản đối các cáo buộc, và tiếp tục yêu cầu phía ban nhạc Shakatak cung cấp bằng chứng nếu muốn đào sâu. Ngoài ra, ADOR tuyên bố sẽ tự xử lý vấn đề bằng cách nhờ đội ngũ pháp lý của Beasts And Native Alike cùng các nhạc sĩ điều tra, giám sát tình hình và sửa thông tin sai lệch.

ADOR tuyên bố sẽ tự xử lý vấn đề bằng cách nhờ đội ngũ pháp lý của Beasts And Native Alike cùng các nhạc sĩ điều tra

Đáng chú ý, ADOR quan ngại về công tác truyền thông mà hiện đang thực hiện cho NewJeans. Theo tâm thư, ADOR tố HYBE có “nhiều điều mờ ám", thể hiện thái độ thờ ơ và thụ động trong việc giảm thiểu thông tin tiêu cực. Đặc biệt, HYBE đã phổ biến thông tin cáo buộc cho nhiều bên không cần thiết, nghi ngờ có sự rò rỉ thông tin kinh doanh.

Min Hee Jin “đổ lỗi" cho HYBE vì đã làm thông tin lan rộng đến mức dấy lên tranh cãi và không bảo vệ NewJeans

Qua đó, có thể thấy mối quan hệ giữa HYBE và công ty quản lý NewJeans vẫn chưa hết căng thẳng sau khi có phán quyết để Min Hee Jin ở lại. Dù HYBE đã sa thải những cộng sự thân tín của Min Hee Jin đồng thời bổ sung nhân sự, nhưng ADOR vẫn do Min Hee Jin điều hành. Trong chuyện cáo buộc đạo nhái, Min Hee Jin “đổ lỗi" cho HYBE vì đã làm thông tin lan rộng đến mức dấy lên tranh cãi và không bảo vệ NewJeans.

Trích phân đoạn ADOR đề cập đến HYBE trong thông báo sáng 23/9: "Chúng tôi nhận thức được rõ ràng vô vàn vấn đề xuất phát từ việc một số đơn vị truyền thông đưa tin về vấn đề này và cách mà HYBE, đơn vị phụ trách quan hệ công chúng cho ADOR, truyền thông và phản hồi thông tin. Mặc dù chúng tôi đang đi theo quy trình chuẩn nhưng một vài đơn vị truyền thông đã tiêu cực hoá bài viết của họ, đào lại những việc chúng tôi đã giải quyết một cách đúng đắn từ rất lâu để buộc tội chúng tôi, hoặc chỉ ưu tiên đưa tin từ 1 phía mà không cần kiểm chứng sự chính xác. Đặc biệt, một vài báo dường như đang muốn bôi nhọ hình ảnh của chúng tôi bằng cách đưa những thông tin hoàn toàn không liên quan đến vấn đề, bóp méo sự thành công của chúng tôi ở Nhật Bản, hoặc liên tục đưa những thông tin sai lệch bằng cách lấy dẫn chứng từ nguồn không chuyên nghiệp gây tranh cãi, càng thêm dầu vào lửa cho sự việc này. Thêm vào đó, chúng tôi rất nghi ngờ cách HYBE giao tiếp với báo chí để xử lý vấn đề này, đây là đơn vị tiếp nhận khiếu nại và là đơn vị nhẽ ra phải xử lý hoạt động quan hệ công chúng theo cách có lợi cho ADOR. Cáo buộc đầu tiên của phía đại diện cho Shakatak được gửi qua email cho HYBE, và như lẽ thường tình thì thông tin này phải được chia sẻ cho ADOR đầu tiên vì chúng tôi là label được nhắc đến trong cáo buộc, sau khi chúng tôi đồng ý thì thông tin sẽ được chia sẻ tới các bộ phận và cá nhân liên quan để phối hợp xử lý. Vậy nhưng, dẫu cho bản chất nhạy cảm của vấn đề, HYBE đã lan truyền thông tin đến những bộ phận khác mà không có sự cho phép của chúng tôi, khiến nhiều người bị liên đới không cần thiết. Hơn thế nữa, HYBE không chỉ lơ là trong việc cùng chúng tôi giải quyết vấn đề, họ còn thể hiện thái độ thụ động và thờ ơ, kể cả khi chúng tôi đã lên tiếng yêu cầu họ tích cực hành động, thậm chí chúng tôi liên tục phản đối cách làm việc của họ, họ vẫn tiếp tục hành động như cũ. Quyền thực hiện nghĩa vụ pháp lý và quan hệ công chúng được phân chia phần lớn cho HYBE mà không nằm ở các label, HYBE phải tự có trách nhiệm bảo vệ NewJeans khỏi những vấn đề phát sinh. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu mô hình này cần phải thay đổi tuy nhiên mọi thứ vẫn như trước đây."