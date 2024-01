Công ty của Taeyang (BIGBANG) họp hội đồng quản trị, quyết thoát khỏi YG với một động thái!

Mới đây truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về việc The Black Label - công ty con của YG sẽ chuyển văn phòng chính đến Hannam W Office, một tòa nhà ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, vào khoảng nửa đầu năm 2024, có thể là sớm hơn vào tháng sau.

Kể từ khi thành lập vào năm 2016, The Black Label có trụ sở chính tại văn phòng YG Entertainment ở Hapjeong-dong. Sau đó, vào tháng 6 năm 2023, The Black Label đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để thông qua việc chuyển địa điểm văn phòng của mình đến Văn phòng Hannam W.

Những người trong ngành tin rằng quyết định chuyển địa điểm là một bước tiến trong động thái tách khỏi YG Entertainment của The Black Label. Khi được thành lập lần đầu bởi Park Hong Joon (Teddy) vào năm 2016, The Black Label chủ yếu được coi là một công ty sản xuất băng đĩa bên ngoài hợp tác với các nghệ sĩ của YG. Tuy nhiên, gần đây, công ty giải trí này đã có động thái mở rộng hoạt động, tuyển dụng nhiều nghệ sĩ và tổ chức các buổi thử giọng để phát hiện tài năng mới.

Trụ sở công ty trước đó của The Black Label nằm kế sát trụ sở chính của YG

Mặc dù YG Entertainment là cổ đông lớn nhất của The Black Label trong những ngày đầu nhưng hiện tại họ sở hữu khoảng 21%. Một trong những nhà đầu tư ban đầu khác của The Black Label là SAEHAN Venture Capital đã liên tục mua lại cổ phần của công ty kể từ năm 2021. Lee Jung Hoo - Giám đốc điều hành của SAEHAN, cũng là giám đốc bên ngoài của The Black Label.

Sau khi hoàn tất việc di dời, The Black Label dự kiến sẽ tìm kiếm nguồn đầu tư bổ sung từ các nhà đầu tư mạo hiểm vì mục đích tuyển dụng và ký hợp đồng với các nghệ sĩ mới cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại, The Black Label là công ty của Taeyang (BIGBANG), Zion.T, Jeon Somi, Park Bo Gum,...

TAEYANG (BIGBANG), Jeon Somi là những nghệ sĩ trực thuộc công ty The Black Label

Trước đó vào tháng 4/2023, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin độc quyền về việc BLACKPINK sẽ rời YG và về với The Black Label. Các sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK chủ yếu được sản xuất bởi đội ngũ The Black Label, bản thân 4 thành viên đều có mối quan hệ cực gắn kết với Teddy nên thông tin này từng dấy lên nhiều nghi vấn về việc xác thực.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Jennie đã thành lập công ty riêng trong khi đó 3 thành viên còn lại là Jisoo, Rosé, Lisa đều có những đồn đoán về công ty sẽ gia nhập sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG nhưng tất cả đều không phải The Black Label.