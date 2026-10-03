Công trình chưa từng có sẽ xuất hiện tại Việt Nam: Trải khắp 3 miền, diện tích hàng chục nghìn m2

Đề án phát triển công trình này vừa được thông qua.

Bộ Công Thương vừa chính thức phê duyệt Đề án phát triển các mô hình trung tâm mua sắm outlet tại Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là khung định hướng quan trọng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng bán lẻ theo chuẩn mực quốc tế, khơi thông dòng luân chuyển hàng hóa và tạo xung lực tăng trưởng mới cho ngành dịch vụ thương mại kết hợp du lịch.

Theo đề án, outlet được xác định là mô hình bán lẻ tập trung nhiều nhãn hàng, nơi nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối trực tiếp cung ứng sản phẩm tới người tiêu dùng với chính sách giá chiết khấu đặc thù.

Danh mục hàng hóa tại đây bao gồm hàng tồn kho, hàng có lỗi nhẹ về mặt hoàn thiện hoặc các dòng sản phẩm được sản xuất riêng cho chuỗi outlet. Quá trình phát triển mạng lưới này được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ, minh bạch, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa triệt để các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lộ trình phủ sóng 3 miền và "bệ đỡ" cho 10 nhóm quà tặng quốc gia

Chiến lược triển khai hệ thống outlet được phân kỳ rõ nét với các chỉ tiêu định lượng cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Mục tiêu đến năm 2030: Hình thành tối thiểu một mô hình outlet thí điểm tại Việt Nam; hoàn thiện khung khổ pháp lý chuyên biệt và tích hợp định hướng phát triển loại hình này vào quy hoạch của các địa phương giàu tiềm năng.

Giai đoạn 2030 – 2045: Mở rộng quy mô mạng lưới tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, đảm bảo mỗi khu vực đều sở hữu ít nhất một tổ hợp outlet quy chuẩn.

Đặc biệt, đề án đặt mục tiêu nâng đỡ mạnh mẽ các thương hiệu nội địa. Tại các mô hình outlet thí điểm, tỷ lệ hàng hóa xuất xứ Việt Nam bắt buộc phải chiếm tối thiểu 30% – 40%. Đến năm 2030, cơ quan quản lý đặt mục tiêu xây dựng thành công ít nhất 10 nhóm sản phẩm mang thương hiệu "quà tặng quốc gia" để đưa vào kinh doanh thường xuyên tại hệ thống này, với trọng tâm là các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chứng nhận OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và dòng hàng Việt tiên phong về chất lượng.

Định hình 3 mô hình outlet với quy mô mặt bằng từ 5.000 đến 50.000m²

Để tương thích với hạ tầng đô thị và sức mua của từng khu vực, Bộ Công Thương định hướng phát triển 3 hình thái tổ chức không gian bán lẻ:

Mô hình outlet Diện tích sàn cho thuê Đặc trưng kiến trúc & Tiện ích đi kèm Phân khúc thương hiệu & Vị trí ưu tiên Làng outlet cao cấp (Premium Outlet Village) 30.000 – 50.000m² Thiết kế không gian mở dạng làng, tích hợp chuỗi nhà hàng, cà phê, không gian văn hóa nghệ thuật và giải trí ngoài trời Hội tụ các thương hiệu trung cấp, cao cấp đến xa xỉ; định vị gần các đại đô thị, tâm điểm du lịch, nút giao cao tốc hoặc sân bay Outlet tích hợp (Integrated Outlet) 15.000 – 50.000m² Nằm trọn trong các đại đô thị phức hợp đa chức năng (kết hợp nhà ở, văn phòng, vui chơi, chăm sóc sức khỏe) Phân khúc đa dạng; phát triển tại các đô thị vệ tinh, khu vực mật độ dân số cao và dồi dào lượng khách du lịch Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi (Urban/Suburban Outlet) 5.000 – 25.000m² Tổ chức linh hoạt trong nhà hoặc ngoài trời Tập trung nhóm hàng phổ thông và trung cấp (thời trang, đồ thể thao, thiết bị gia dụng); phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên

Hình minh họa một outlet ở Việt Nam trong tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức

Bám sát các trục cao tốc huyết mạch, sân bay và cực tăng trưởng du lịch biển đảo

Không gian phân bổ hệ thống outlet được tính toán gắn chặt với lợi thế hạ tầng giao thông và luồng di chuyển của khách du lịch trong và ngoài nước:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trọng điểm phía Bắc: Hà Nội giữ vai trò hạt nhân, tập trung quy hoạch dọc theo các tuyến hành lang cao tốc chiến lược gồm Hà Nội – Móng Cái, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng và trục kết nối cầu Nhật Tân – sân bay Nội Bài. Quảng Ninh cũng là địa bàn được khuyến khích đón đầu nguồn vốn đầu tư.

Trọng điểm phía Nam: TP.HCM ưu tiên quỹ đất nằm dọc trục cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành để đón dòng khách trung chuyển.

Dải ven biển miền Trung & Trung tâm du lịch biển đảo: Tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp Đà Nẵng và Hội An được đánh giá là tọa độ lý tưởng. Ngoài ra, các cực nghỉ dưỡng quy mô lớn như bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) cùng các khu kinh tế thương mại tự do thế hệ mới là những địa bàn trọng tâm được nghiên cứu bố trí quỹ đất sạch.

Hiện 5 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (trọng tâm là TP. Phú Quốc) đang được khuyến khích chủ động xây dựng cơ chế xúc tiến, thu hút các tập đoàn phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu thế giới tham gia đầu tư thí điểm những mô hình outlet đầu tiên tại Việt Nam.