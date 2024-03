Công nương Kate giàu sang nhưng tiết kiệm thế nào?

Thời gian vừa qua, sự vắng mặt thời gian dài của Công nương Catherine Middleton - nhân vật được yêu thích bậc nhất của hoàng gia Anh, khiến dư luận nảy sinh hoài sinh. Tuy nhiên, mới đây cô đã gián tiếp bác bỏ những tin đồn vô căn cứ về sự “mất tích" bí ẩn của mình khi chính thức lộ diện và chia sẻ về chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Kể từ sau hôn lễ thế kỷ cùng Hoàng tử William vào năm 2011 cho đến nay, Công nương Kate (1982) vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của nhiều người dân nước Anh và người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới. Trên mạng xã hội, những thông tin về công nương Kate luôn nhận được nhiều chú ý.

Công nương Kate và hoàng tử William trong hôn lễ thế kỷ vào nàm 2011

Công nương Kate có cuộc sống như thế nào?

Cuộc đời của Công nương Kate được ví như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Theo Celebrity Net Worth, ước tính khối tài sản của Công nương Kate là trên 10 triệu USD, trong khi chồng cô có khối tài sản là 100 triệu USD.

Mặc dù được coi là "thường dân" trước khi kết hôn với Hoàng tử William, Kate có xuất thân từ gia đình giàu có. Cha của Kate - ông Michael Middleton, sinh ra trong một gia đình buôn bán len giàu có và đã nổi tiếng từ thế kỷ 18. Ước tính gia đình Middleton sở hữu gia tài lên đến 50 triệu USD. Hầu hết số tiền này kiếm được từ việc kinh doanh riêng của họ.

Là vợ của Hoàng tử William nên sau đám cưới thế kỷ, Công nương Kate càng sống trong sự giàu có và sang trọng. Khối tài sản của cặp đôi tăng đáng kể sau khi nữ hoàng Anh qua đời.

Theo đó, sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022 và Vua Charles lên ngôi sau đó, Kate và William được kế thừa danh hiệu Hoàng tử và Công nương xứ Wales.

Điều này có nghĩa là cặp đôi hiện nhận được hàng triệu bảng Anh thông qua Duchy of Cornwall, một khu đất tư nhân thành lập vào năm 1337 để hỗ trợ tài chính cho người thừa kế ngai vàng và gia đình ông. Duchy of Cornwall, trước đây đã mang lại thu nhập cho Vua Charles và Camilla trước khi họ trở thành vua và hoàng hậu.

Duchy of Cornwall thu hút dòng tiền thông qua quyền sở hữu, vận hành đất đai ở khu vực nông thôn và thành thị, cũng như qua các hòn đảo và nhà cho thuê ở Cornwall (Wales) và các khu vực khác của Anh. Khu bất động sản này đã tạo ra lợi nhuận kỷ lục 29 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2023. Tuy nhiên, do William đảm nhiệm thay cha vị trí này vào giữa năm 2023, do đó hiện anh chưa được nhận hết tiền lợi nhuận do hoạt động kinh doanh của Duchy of Cornwall. Sang năm 2024, Hoàng tử William dự kiến sẽ bắt đầu nhận được toàn bộ số tiền lợi nhuận.

Bên cạnh đó, vợ chồng Công nương Kate còn nhận được một khoản tiền trợ cấp từ quỹ đóng thuế, được trả hàng năm cho các thành viên thuộc hoàng gia Anh. Số tiền này dùng để trả phí bảo trì tài sản hoàng gia, chi phí đi lại của gia đình và trả lương cho nhân viên cung điện.

Không dừng lại ở đó, có thông tin cho rằng Kate được thừa kế số trang sức trị giá 110 triệu USD từ Nữ hoàng Elizabeth II sau khi Nữ hoàng qua đời. Chúng bao gồm 300 món đồ trang sức cá nhân chỉ thuộc về Nữ hoàng, trừ vương miện.

Tờ  Radar cũng đưa tin rằng Meghan Markle và con gái Lilibet khó có thể may mắn nhận được số trang sức thừa kế này, vì họ không còn là thành viên của hoàng gia. Nguồn tin này cũng lưu ý rằng Kate đã trở nên thân thiết với Nữ hoàng Anh trước khi bà qua đời.

Nhiều nguồn thông tin cho rằng Công nương Kate là chủ nhân thừa kế khối trang sức trị giá 110 triệu USD từ Nữ hoàng Anh

Về bất động sản, hiện Kate, William và ba người con đã chuyển đến biệt thự Adelaide Cottage ở Berkshire. Được mô tả là "khiêm tốn" so với các dinh thự hoàng gia khác, biệt thự gồm 4 phòng ngủ được cho là có đồ nội thất truyền thống. Quyết định chuyển đến định cư lâu dài ở Adelaide Cottage được cho rằng bởi vợ chồng Hoàng tử William muốn đảm bảo sự riêng tư cho cuộc sống của 3 con.

Mặc dù đã chuyển đến Adelaide Cottage, song vợ chồng Công nương vẫn giữ lại căn nhà 1A ở Cung điện Kensington và lưu tại đây khi có những sự kiện lớn của hoàng gia. Căn nhà 1A của vợ chồng hoàng tử William là ngôi nhà 4 tầng lớn với hơn 20 căn phòng.

Căn nhà được cho là bao gồm 3 nhà bếp, 1 phòng tiếp khách và 1 phòng tập thể dục với những tác phẩm nghệ thuật vô giá trên trên tường. Căn nhà cũng có thang máy để di chuyển thuận tiện giữa 4 tầng và còn có một khu vườn với những hàng rào được canh giữ nghiêm ngặt để đảm bảo sự riêng tư của thành viên hoàng tộc.

Biệt thự Adelaide Cottage là công trình nằm trong danh mục II cần được bảo tồn hết mức có thể.

Những hình ảnh bên trong căn nhà 1A

Ngoài ra, sau đám cưới của Công nương Kate vào năm 2021, Nữ hoàng Elizabeth đã trao cho cặp đôi một phần tài sản trên khu đất Sandringham của gia đình hoàng gia ở Norfolk, đó chính là biệt thự Anmer Hall.



Biệt thự này được xây dựng từ năm 1802, bao gồm 10 phòng ngủ, 1 hồ bơi và sân tennis, được vợ chồng Công nương dùng làm nơi nghỉ dưỡng. Trong thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19, cặp đôi đã dùng chúng để làm nơi cách ly. Trước đó, vợ chồng công nương Kate từng chi 2 triệu USD để cải tạo nội thất và khuôn viên của ngôi nhà.

Biệt thự Anmer Hall là nơi vợ chồng Công nương cách ly Covid-19

Lối sống tiết kiệm của thành viên Hoàng gia

Nhiều chuyên gia dự đoán, khối tài sản của Công nương Kate được dự đoán sẽ còn tăng lên trong tương lai, dựa trên mức độ ảnh hưởng của cô dưới tư cách một thành viên của hoàng gia Anh. Tuy nhiên, Kate vẫn nổi tiếng là một người giản dị và biết cách tiết kiệm tiền.

Về trang phục, tất nhiên sẽ không khó để bắt gặp Công nương trong những thiết kế xa hoa, tuy nhiên bên cạnh đó, cô còn chăm diện những đồ hiệu bình dân như Zara, Mango… Chẳng hạn như trong lễ trao giải BAFTA 2023, nhiều người đã ngạc nhiên khi chứng kiến vị Công nương đeo khuyên tai Zara chỉ 20 USD xuất hiện trên thảm đỏ.

Công nương Kate còn thể hiện tính cách tiết kiệm của mình bằng cách thường xuyên diện lại đồ cũ, hay chỉ thuê váy đến dự sự kiện lớn thay vì đặt may riêng đắt đỏ như nhiều thành viên hoàng gia khác. Theo tờ Telegraph, Công nương Kate được thừa kế nhiều thói quen tiết kiệm từ mẹ cô - một người phụ nữ thích mua sắm hàng giảm giá, luôn sẵn sàng chi tiền cho bất động sản và giáo dục nhưng tiết kiệm khi mua quần áo và trang sức.

Về phương tiện di chuyển, Công nương Kate và chồng thường xuyên dùng chuyến bay thương mại, thay vì máy bay riêng. Đây là hành động được đánh giá cao không chỉ bởi sự giản dị mà còn là ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, không phải mọi món nội thất nào trong nhà của Công nương Kate cũng đắt tiền. Cô không ngại đưa đồ trang trí giá rẻ vào không gian sống của mình, chẳng hạn như hoa lan với mức giá chỉ 10 USD/bông. Hay có những món đồ trong nhà Công nương Kate chỉ có giá hơn 60 USD. Và đây là một mức giá không hề đắt mà các thành viên hoàng gia Anh có thể chi cho khoản decor nhà cửa.

Tổng hợp