Công nhân lau kính rơi từ tầng 31 và tử vong, lời khai của đồng nghiệp hé lộ nguồn cơn

Mới đây, vụ việc một người làm nghề lau kính tại các tòa nhà cao tầng ở Thái Lan đã ngã xuống từ tầng 31 của một khách sạn và tử vong khiến dư luận nước này hoảng sợ. Vụ việc được hé lộ nguyên nhân và hy vọng đó cũng là lời nhắc nhở cho những người đang làm công việc nguy hiểm này lưu ý để tránh các trường hợp đáng tiếc tương tự.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, cảnh sát đã nhận được tin báo vào gần 4h chiều thứ Bảy, 17/8 vừa qua, rằng có một người tử vong sau khi ngã xuống từ trên cao khi đang lau kính của khách sạn ở đường Soi Sukhumvit 24, thuộc thủ đô Bangkok của nước này.

Hiện trường nơi công nhân lau kính rơi từ tầng 31 gây ám ảnh

Một bác sĩ pháp y từ Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial và những người cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu cũng được gọi đến đến hiện trường. Thi thể của người công nhân lau kính được xác định là anh Thanu Chanprasert, 34 tuổi, được phát hiện tử vong tại bể bơi trên tầng 7 với vết thương hở ở hộp sọ.

Một chiếc giàn treo nâng người màu xanh đậm được tìm thấy gần thi thể của anh Thanu, với dây treo bị rách. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ rằng vụ việc là do giàn treo điện gặp trục trặc. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn đồng nghiệp của Thanu, người cùng với anh thực hiện việc lau kính trên tầng cao ngày hôm đó, cảnh sát xác định sự việc xảy ra là do sự liều lĩnh của chính nạn nhân.

Hiện trường nơi chiếc giàn treo rơi xuống từ trên cao.

Đồng nghiệp của anh Thanu giải thích rằng khi đó, cả hai họ đều đang ngồi trên chiếc giàn treo màu xanh và đang thay dây treo. Thanu đang trong quá trình thay dây và siết chặt các ốc vít thì bất ngờ các ốc vít chưa được siết chặt hoàn toàn khiến giàn treo nặng nề rơi xuống.



Theo quy định an toàn, Thanu lẽ ra trước đó phải cố định mình vào lan can bằng thép không gỉ gắn vào tòa nhà bằng hai sợi dây an toàn. Tuy nhiên, anh Thanu chỉ sử dụng một sợi dây nên bị ngã cùng với chiếc giàn treo, rơi xuống bể bơi ở tầng 7 và tử vong ngay sau đó.

Đồng nghiệp của anh Thanu sống sót nhờ tuân theo hướng dẫn an toàn và dùng hai sợi dây để cố định mình vào tòa nhà. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ theo đúng các quy định an toàn, nhất là đối với các công việc nguy hiểm như nghề lau kính ở các tòa nhà cao tầng.

Nghề lau kính ở các tòa nhà cao tầng nguy hiểm đến mức nào?

Từ lâu, công việc lau cửa sổ ở các tòa nhà chọc trời tại Mỹ đã được xếp vào hàng những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Nếu tìm hiểu về “giới lau cửa kính”, chắc chắn bạn sẽ thấy rất nhiều câu chuyện về các nạn nhân gặp tai nạn nghề nghiệp. Những người trong nghề cũng thường kể cho nhau như một cách để cảnh báo và nhắc nhau chú ý về các biện pháp an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Vào tháng 10 năm ngoái, một người lau kính cũng đã rơi từ tầng 32 tại 100 Summer Street - một trong những tòa nhà cao nhất ở Boston, Mỹ. Khi cảnh sát đến hiện trường vào khoảng 8 giờ sáng, họ thấy nạn nhân đã tử vong. là tòa nhà cao 32 tầng nằm ở trung tâm thành phố Boston.

Hiện trường nơi người công nhân lau kính rơi xuống từ tầng 32 và tử vong tại Boston, Mỹ.

Theo hãng tin Boston 25 News, người công nhân được Văn phòng Biện lý Quận Suffolk xác định danh tính là Nicholas Marks, 40 tuổi ở East Weymouth. Gerardo Ortiz, người đã biết nạn nhân 18 năm, cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu trong công việc của họ.

Ortiz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Boston News 25 rằng: "Nếu bạn tuân theo tất cả các quy trình an toàn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiết bị đã gặp trục trặc. Dây thừng phải chịu tải trọng rất lớn".

Được biết, anh Marks làm việc cho Sky Safety, một công ty vệ sinh cửa sổ kính cung cấp dịch vụ vệ sinh chất lượng cao.

Nghe nguy hiểm là vậy, song các trường hợp tử vong do lau cửa sổ kính trên các tòa nhà cao tầng là khá hiếm. Theo Boston News 25, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, trong 5 năm (từ 2019-2023) chỉ có 28 sự cố liên quan đến công việc này và chỉ có 11 sự cố dẫn đến tử vong mà thôi.