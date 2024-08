Câu chuyện thương tâm: Cô gái tốt nghiệp ĐH top đầu bị phát hiện chết đói trong phòng trọ vì liên tục trượt phỏng vấn xin việc bất chấp cố gắng cách nào

Ngày 16 tháng 8, trên MXH WeChat có đăng tải một bài viết với tựa đề “Một cô gái đã chết trong căn hộ cho thuê của tôi” và nhận được sự chú ý rất lớn của dư luận. Câu chuyện được viết bởi tác giả tự nhận là chủ nhà trọ. Theo đó, cô gái này sinh năm 1991, đến từ khu vực vùng núi ở tỉnh Ninh Hạ và đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của một trường đại học top đầu Trung Quốc ở Bắc Kinh, sau đó đến Tây An định cư. Sau cả chục năm vật lộn, cô vẫn không thể có công việc như mong muốn của mình. Tác giả bài viết cho biết cô gái đã qua đời trong điều kiện cực kỳ cô đơn và bất hạnh.



Ảnh minh họa

Bi kịch được phát hiện vào tháng 6 năm nay, trong khi cô mới chuyển đến sống tại căn hộ 50 mét vuông từ tháng 4 với mức giá thuê lên hơn 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng) cho nửa năm.

Sau khi tốt nghiệp ngôi trường danh giá ở Bắc Kinh, người phụ nữ này đặt mục tiêu thi làm công chức. Cô đã dành nhiều năm kiên trì liên tục ôn thi và đi thi. Năm nào cô cũng đạt điểm cao trong các kỳ thi viết, thậm chí có khi đạt hạng nhất thế nhưng lại luôn thất bại ở vòng phỏng vấn.

Vì không kiếm được việc làm, tình hình tài chính của cô cũng kiệt quệ. Cộng với khủng hoảng tâm lý và cảm thấy bế tắc về tương lai, cô được cho là đã bỏ bê bản thân và chết vì đói, vì cô độc trong căn phòng trọ mà không ai hay biết.

Ảnh minh họa

Sau khi cái chết của cô được phát hiện, chủ trọ đã phải báo cảnh sát. Tro cốt của cô gái đáng thương sau đó đã được trao cho gia đình.

Sự việc sau đó đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và không ít người đã đặt ra những nghi vấn về tính chân thực của bài viết. Một số người còn kêu gọi cảnh sát Tây An vào cuộc điều tra.

Không lâu sau đó, người đăng đã xóa bài viết và đưa ra thông báo giải thích rằng tất cả những gì anh kể trong bài viết là sự kiện có thật, là một trường hợp đặc biệt và rất hiếm gặp. Tuy nhiên, chủ trọ vẫn quyết định xóa bài viết nhằm bảo vệ danh tính của người liên quan và tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất.

Câu chuyện buồn của người phụ nữ 33 tuổi đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và cho thấy giới trẻ ngày càng phải đối mặt với những áp lực khốc liệt trong cuộc sống đến thế nào, cũng như cuộc chiến tìm việc khó khăn ra sao. Tin tức này không chỉ là một sự kiện đáng tiếc mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những khó khăn mà thế hệ trẻ đang phải gánh chịu.

Bên cạnh việc chia buồn với người phụ nữ, nhiều người vẫn chăm chăm hoài nghi về lý do cô gái phải thuê căn hộ với mức giá không hề rẻ và lựa chọn theo đuổi thi công chức mù quáng đến khó tin, người chia sẻ câu chuyện đã lên tiếng giãi bày: “Tôi mong rằng mọi người có thể tôn trọng những số phận không may mắn này. Đôi khi, do không có những trải nghiệm và bối cảnh chung, con người ta khó có thể hình dung và cảm thông, nhất là đối với những trường hợp cực kỳ cá biệt như vậy. Trước những sự việc mà "lý thuyết thông thường" không thể giải thích, tôi nghĩ chúng ta cần có sự công nhận, thấu hiểu sâu sắc hơn với người khác”.

Nguồn: ETtoday