Công nghệ Việt đứng sau trải nghiệm gameshow giải trí hấp dẫn

Camera của FPT giám sát tại trường quay gameshow A.I là AI. Ảnh FPT

Khi hậu trường gameshhow đòi hỏi tiêu chuẩn vận hành không gián đoạn

Với những chương trình có quy mô lớn, ghi hình liên tục và phát sóng đa nền tảng, chỉ một trục trặc nhỏ ở hậu trường cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, an toàn trường quay và trải nghiệm của khán giả. Vì vậy, bên cạnh sân khấu và nội dung, hệ thống giám sát đã trở thành một phần không thể thiếu trong vận hành các show giải trí chuyên nghiệp, giúp quan sát tổng thể trường quay, kiểm soát khu vực kỹ thuật, giám sát luồng di chuyển của ê-kíp và kịp thời phát hiện các tình huống bất thường trong quá trình ghi hình.

Tại các chương trình giải trí quốc tế, hệ thống camera hậu trường thường phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: hình ảnh độ phân giải cao để quan sát chi tiết, khả năng truyền tải và xử lý theo thời gian thực, vận hành ổn định 24/7 và đảm bảo an toàn dữ liệu trong suốt quá trình sản xuất.

Đặc biệt, trong môi trường "không được phép gián đoạn" như trường quay, camera không chỉ ghi nhận hình ảnh mà còn hỗ trợ phát hiện bất thường, giám sát luồng di chuyển, kiểm soát khu vực kỹ thuật và giúp ê-kíp phản ứng kịp thời trước các tình huống phát sinh.

FPT Camera đồng hành cùng gameshow A.I là AI. Ảnh FPT

Tại gameshow "A.I LÀ AI?", chương trình thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng số – FPT Camera được lựa chọn triển khai tại trường quay, đảm nhiệm vai trò giám sát và hỗ trợ vận hành hậu trường. Việc hiện diện trong một chương trình giải trí quy mô lớn cho thấy công nghệ "Made by FPT" đã đủ độ tin cậy để đồng hành và ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc phía sau ánh đèn sân khấu của gameshow "hot" hiện nay.

FPT Camera không chỉ thực hiện việc ghi hình, mà còn sở hữu ứng dụng AI như nhận diện khuôn mặt khách mời, cảnh báo xâm nhập bất thường, giúp giám sát toàn diện các khu vực chức năng. Nhờ đó, ban tổ chức có thể chủ động kiểm soát an ninh, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo mọi hoạt động phía sau ánh đèn sân khấu diễn ra trơn tru.

Đại diện FPT Camera chia sẻ: "Thừa hưởng nền tảng công nghệ vững chắc từ Tập đoàn FPT, chúng tôi phát triển các giải pháp AI đáp ứng những yêu cầu cao về độ chính xác, bảo mật và tính ổn định. Việc đồng hành cùng gameshow ‘A.I LÀ AI?’ là minh chứng cho năng lực công nghệ đó, đồng thời cũng là động lực để đội ngũ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mang những chuẩn mực này trở lại phục vụ an ninh và sự an tâm cho từng hộ gia đình."

Công nghệ Việt, thiết kế cho đời sống Việt

Sau 5 năm phát triển, FPT Camera kiên định với sứ mệnh mang lại sự an tâm cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Là sản phẩm "Made by FPT", giải pháp được nghiên cứu và phát triển toàn diện, từ firmware camera, phần mềm quản trị, hạ tầng cloud đến các tính năng AI thông minh, nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Dòng FPT Camera IQ4s dành cho hộ gia đình. Ảnh FPT

Hệ thống camera tích hợp AI cho phép giám sát không gian toàn diện, nhận diện người lạ, phân biệt chuyển động của con người và vật nuôi, phát hiện hành vi bất thường hoặc các âm thanh đặc trưng như tiếng trẻ em khóc. Mọi cảnh báo được xử lý và gửi đến người dùng theo thời gian thực thông qua ứng dụng FPT Life, giúp gia đình chủ động phòng ngừa và kịp thời phản ứng trước các rủi ro tiềm ẩn.

Camera của FPT phát hiện trẻ khóc và gửi thông báo qua ứng dụng FPT Life. Ảnh FPT

Song song đó, FPT Camera vận hành trên hạ tầng Cloud thuần Việt, với dữ liệu được mã hóa và lưu trữ tại Việt Nam. Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, mà còn tối ưu độ ổn định và tốc độ truy xuất – yếu tố then chốt trong các tình huống cần giám sát liên tục.

Không chỉ xuất hiện tại chương trình truyền hình thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số, FPT Camera hiện còn được triển khai tại hơn 2 triệu hộ gia đình, 3.700 doanh nghiệp, hiện diện tại hơn 28 tỉnh, thành trên cả nước. Khả năng đáp ứng linh hoạt từ những sân khấu quy mô lớn đến đời sống sinh hoạt thường nhật cho thấy tính ứng dụng rộng và tiềm năng phát triển bền vững của giải pháp.

Camera của FPT lắp đặt tại các tuyến đường phường xã. Ảnh FPT

Với FPT Camera, "AI dành cho mọi nhà" không phải là khẩu hiệu, mà là cam kết dài hạn – không ngừng nâng chuẩn công nghệ để bảo vệ an toàn, dữ liệu và sự bình yên cho từng mái ấm Việt, từ những sân khấu lớn đến đời sống thường ngày.