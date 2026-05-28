Công chúa Elisabeth tốt nghiệp Harvard, hé lộ kế hoạch vượt Đại Tây Dương sau lễ ra trường

Công chúa Elisabeth của Bỉ vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Harvard, nơi bà sống như một sinh viên bình thường và không nhận bất kỳ ưu đãi hoàng gia nào.

Giữa những sinh viên tốt nghiệp Harvard mùa hè này có một cái tên đặc biệt: Elisabeth, Công chúa kế vị ngai vàng Bỉ. Nhưng điều khiến cô nổi bật không phải danh hiệu, mà là cách cô chọn sống hai năm qua, không đặc quyền, không ưu tiên, chỉ là một người trẻ 24 tuổi đang nỗ lực hiểu thế giới trước ngày gánh trên vai trọng trách lịch sử.

Tuần này, Công chúa Elisabeth của Bỉ chính thức hoàn thành chương trình thạc sĩ chính sách công tại Harvard Kennedy School sau hai năm học tập tại Mỹ. Cô tham dự lễ trao bằng cùng khóa 2026, cùng cha mẹ là Quốc vương Philippe và Vương hậu Mathilde bay từ Brussels sang Boston để chứng kiến khoảnh khắc này.

Trước lễ tốt nghiệp chính thức vào ngày 28/5, gia đình hoàng gia đã có buổi gặp mặt riêng với Hiệu trưởng Harvard Kennedy School, Jeremy M. Weinstein. Trong đoạn video được phóng viên hoàng gia Bỉ Wim Dehandschutter ghi lại, ông Weinstein chúc mừng vị Công chúa trong khi Quốc vương và Vương hậu đứng bên cạnh, rạng rỡ tự hào. Ngày 27/5, Elisabeth tham dự Lễ trao giải Lớp 2026 cùng các bạn học Kennedy School - một buổi lễ nhỏ trước khi lễ tốt nghiệp toàn trường diễn ra ngày hôm sau.

Sinh viên bình thường với cờ Bỉ trong thư viện

Trước thềm ra trường, những bức ảnh đời thường của Elisabeth tại khuôn viên Harvard được công bố, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Cô xuất hiện trong thư viện Kennedy School với chiếc cờ Bỉ nhỏ treo phía sau, góc học tập của một người trẻ xa nhà, không quên mình là ai. Một bức ảnh khác chụp cô trên phố Cambridge, tay cầm ly cà phê, đứng trước cửa Harvard Bookstore, trông không khác gì bao sinh viên khác.

Elisabeth là người thừa kế ngai vàng Bỉ và là con cả trong bốn người con của Quốc vương Philippe. Quyết định theo học tại Mỹ tiếp nối truyền thống gia đình: Chính Quốc vương Philippe từng lấy bằng thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Stanford năm 1985.

Từ chối đặc quyền, đứng vững trước sóng gió chính trị

Hành trình học tập của Elisabeth tại Harvard không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau khi được nhận vào chương trình năm 2024, việc cô có thể quay lại hoàn thành năm học thứ hai từng bị đặt dấu hỏi khi chính quyền Trump ban hành lệnh hạn chế công dân nước ngoài nhập cảnh Mỹ bằng visa du học. Công chúa kế vị một đất nước thuộc NATO đứng trước nguy cơ phải dừng việc học giữa chừng.

Điều đáng chú ý là cô đã từ chối mọi hình thức can thiệp đặc biệt dựa trên địa vị hoàng gia. Theo phóng viên Dehandschutter, Elisabeth không muốn được đối xử khác các bạn học nước ngoài cùng hoàn cảnh. Sau đó, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn chặn lệnh cấm này, cho phép cô và hàng nghìn sinh viên quốc tế khác tiếp tục việc học.

Kế hoạch vượt Đại Tây Dương sau lễ tốt nghiệp

Sau Harvard, Elisabeth không vội bước vào guồng máy hoàng gia. Tờ Het Nieuwsblad của Bỉ đưa tin cô sẽ có một năm nghỉ ngơi và khám phá, trong đó có chuyến đi thuyền vượt Đại Tây Dương. Đây là lựa chọn của một người trẻ muốn hiểu thế giới không chỉ từ giảng đường hay dinh thự hoàng gia.

Nếu lên ngôi như dự kiến, Elisabeth sẽ trở thành Nữ hoàng trị vì đầu tiên trong lịch sử Bỉ - một đất nước chưa bao giờ có một người phụ nữ nắm quyền tối cao. Nhưng trước khi lịch sử được viết, cô chọn sống đủ, học đủ và đi đủ, theo cách của riêng mình.

Theo People