Mới đây, buổi họp báo ra mắt bộ phim 19+ The scandal of Chun Hwa của TVING Original đã diễn ra tại CGV Yongsan, I’Park Mall, Seoul. Góp mặt tại sự kiện đương nhiên không thể thiếu nữ chính Go Ara.

Go Ara trẻ trung, xinh đẹp khi xuất hiện ở họp báo phim The scandal of Chun Hwa"

Tại đây, cô có những khung hình khoe nhan sắc đẹp mê mẩn. Go Ara nổi lên nhờ bộ phim Reply 1994 (2013). Từ đó đến nay đã 12 năm trôi qua, thế nhưng cô nàng không hề già đi chút nào, thậm chí visual còn đỉnh cao hơn xưa.

Cùng Go Ara xuất hiện tại sự kiện là nam chính Jang Ryul, cũng là "tình màn ảnh" lần này của cô. Theo tờ Dispatch, cặp đôi đã khiến người hâm mộ thích thú khi nắm tay nhau bước vào. Họ còn tạo dáng như một cặp đôi thực sự, thể hiện sự thân thiết và ăn ý. Cả hai không ngần ngại có những cử chỉ "chạm nhẹ" tình tứ.

Go Ara và Jang Ryul tại họp báo phim The scandal of Chun Hwa.

Nhan sắc cực đỉnh của Go Ara trong vai công chúa Hwa Ri.

Cho những ai chưa biết, The scandal of Chun Hwa là một bộ phim tình cảm hài lãng mạn cổ trang xoay quanh câu chuyện về nàng công chúa Hwa Ri (Go Ara). Sau khi thất bại trong tình yêu, công chúa tuyên bố sẽ tự mình tìm kiếm phò mã. Điều này đã khiến chàng trai đào hoa nhất kinh thành, Hwan, và chàng trai tài giỏi Jang Won bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu.

Một vài hình ảnh của Go Ara và dàn cast tại buổi họp báo ra mắt phim The scandal of Chun Hwa: