Công chiếu phim hóa lễ trao giải: Jin (BTS) và BLACKPINK gây sốt, Lee Min Ho - Kim Soo Hyun dẫn đầu đoàn 25 sao hạng A

Bà xã Jang Dong Gun - minh tinh Go So Young diện đồ thanh lịch đến ủng hộ phim của 2 người bạn thân. Dù thời gian đã in hằn đôi chút lên gương mặt Go So Young nhưng không thể phủ nhận rằng cô vẫn rất xinh đẹp và quý phái ở độ tuổi U50