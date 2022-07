Jin (BTS) và Kang Tae Oh gây bão vì quá đẹp trai, mỹ nhân Vườn Sao Băng dẫn đầu 40 sao hạng A đổ bộ thảm đỏ công chiếu

Vào ngày 25/7, sự kiện công chiếu VIP bộ phim Emergency Declaration diễn ra tại Seoul đã thu hút sự chú ý lớn của đông đảo người hâm mộ. Tất cả là nhờ màn xuất hiện của cả quân đoàn sao hạng A, biến sự kiện công chiếu thành không khác gì lễ trao giải hoành tráng. Bên cạnh dàn diễn viên chính Lee Byung Hun, Im Si Wan, Kim Nam Gil, Song Kang Ho, Park Hae Joon, Jeon Do Yeon và Kim So Jin, sự kiện còn quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Jin (BTS), T.O.P (BIGBANG), Lee Min Jung, bộ đôi tài tử hot nhất hiện nay Kang Tae Oh - Joo Jong Hyuk, Go Soo, Seohyun (SNSD), Seolhyun (AOA)...

Dàn sao đổ bộ sự kiện công chiếu đã làm khán giả choáng ngợp. Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào T.O.P (BIGBANG) vì đã lâu lắm rồi, khán giả mới được thấy anh đi dự sự kiện. Trong khi đó, 2 nam thần hot nhất hiện nay của xứ Hàn Kang Tae Oh và Jin (BTS) có màn đọ sắc ấn tượng: bên ấm áp mê mẩn, bên đáng yêu hết nấc. Về phía các mỹ nhân, mỹ nhân Vườn Sao Băng Lee Min Jung lên đồ thanh lịch, sang chảnh đến ủng hộ ông xã Lee Byung Hun nhưng đáng tiếc là cặp đôi không cùng chụp ảnh. Ở độ tuổi 40, thậm chí cô còn lấn át cả dàn nữ thần đình đám của Kpop như Seohyun (SNSD) và Seolhyun (AOA).

Sau 9 năm miệt mài đóng phim, Kang Tae Oh đã vụt sáng thành sao, trở thành nam diễn viên hot nhất hiện nay. Xuất hiện tại sự kiện hoành tráng, nam thần sinh năm 1994 chỉ diện đồ đơn giản cũng đủ sức làm thảm đỏ náo loạn với thân hình cao lớn chuẩn mẫu, bờ vai Thái Bình Dương vững chãi và nét điển trai ấm áp như mùa Xuân

Nụ cười của Kang Tae Oh làm bừng sáng cả khung hình. Nam diễn viên có vẻ điển trai ấm áp, đậm chất bạn trai "hạ gục" trái tim fan

Hiếm hoi lắm mới thấy nam thần Jin (BTS) đi dự sự kiện. Anh không đóng vest sang chảnh, thay vào đó nam idol chọn phong cách thư sinh thoải mái và gần gũi

Jin liên tục tạo dáng với những biểu cảm đáng yêu. Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ rằng anh là thành viên lớn tuổi nhất BTS, năm nay đã 30 tuổi. Làn da của nam thần BTS gây choáng vì vẫn bóng loáng, nhẵn mịn bất chấp đèn flash

Sự xuất hiện của T.O.P (BIGBANG) khiến người hâm mộ vỡ òa. Sau nhiều năm ở ẩn, đến nay T.O.P mới công khai xuất hiện trước công chúng trong sự kiện công chiếu. Rapper BIGBANG diện vest tôn dáng cực lịch lãm

Mái tóc vàng chất chơi khiến diện mạo T.O.P thêm phần cá tính và "hack tuổi"

Lee Byung Hun đóng vai chính trong Emergency Declaration. Đến với sự kiện công chiếu hoành tráng, tài tử diện vest trắng bảnh bao. Tuy nhiên, Lee Byung Hun cũng không thể tránh được những dấu vết thời gian ở độ tuổi 50, khiến diện mạo của anh trông kém sắc hơn hẳn

Nữ minh tinh Lee Min Jung diện cây đồ trắng thanh lịch đến ủng hộ ông xã Lee Byung Hun

Mỹ nhân Vườn Sao Băng khoe nhan sắc xinh đẹp, chỉ hất tóc thôi cũng toát lên khí chất sang chảnh ngút ngàn

Seohyun diện váy đen ôm sát gợi cảm, tôn lên thân hình đáng mơ ước với những đường cong gợi cảm

Ở tuổi 31, em út SNSD ngày càng thêm xinh đẹp và cuốn hút. Gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Seohyun tỏa sáng trong mọi góc độ

Seolhyun (AOA) diện đồ thanh lịch mà vẫn cá tính. Ngũ quan hài hòa, đôi môi cười ngọt ngào giúp diện mạo của Seolhyun càng thêm tỏa sáng

Im Si Wan và Go Soo đều bị tóc "bà thím" dìm nhan sắc dù sở hữu gương mặt được liệt vào hàng cực phẩm của làng điện ảnh xứ Hàn

Sự kiện này còn gây bão nhờ sự xuất hiện của cả dàn tài tử đắt giá nhất xứ Hàn gồm Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Song Kang Ho, Park Hae Jun và Kim Nam Gil

Joo Jong Hyuk là tài tử đang hot nhờ diễn quá đạt vai luật sư xấu tính, mưu mô

Nữ chính của Emergency Declaration - Kim So Jin vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch, nhã nhặn với bộ váy đen gợi cảm

Trái ngược với Kim So Jin, trang phục của Jeon Do Yeon không được khán giả đánh giá cao

Lim Na Young (cựu thành viên I.O.I và Pristin) diện quần jeans bó sát, khoe khéo thân hình chai coca bao người mơ ước

Sohee (cựu thành viên Wonder Girls) ăn diện đơn giản vẫn xinh xắn ngời ngời

Thảm đỏ có quá nhiều cái tên hot, đến cả dàn idol đình đám cũng góp mặt. Nổi bật trong số đó là Yerin (GFRIEND) với dáng vẻ đáng yêu hết nấc

Nữ phụ Hẹn Hò Chốn Công Sở - Seol In Ah không cài cúc áo, để lộ vòng eo thon lấp ló

Noh Jeong Eui là diễn viên tân binh được đánh giá cao về nhan sắc

Ở tuổi 18, Park Ji Hoo được kỳ vọng trở thành nữ thần màn ảnh thế hệ mới nhờ nhan sắc trong sáng, dịu dàng

Diễn viên Lee Joo Young theo đuổi phong cách cá tính, khác với vẻ nữ tính của những người đồng nghiệp

Ca sĩ nhạc trot quốc dân - Lim Young Woong cũng tới dự sự kiện hoành tráng này

Nam người mẫu người Hàn gốc Phi Han Hyun Min

