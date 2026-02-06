Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực

Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, qua thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Cục CSGT nhận thấy còn rất nhiều hành vi vi phạm về TTATGT mỗi ngày như vi phạm về nồng độ cồn hay nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông….

Trong khi tổng số xe tải trong cả nước chỉ chiếm 31% so với tổng số xe ô tô, 2,8% so với tổng số xe cơ giới đường bộ (ô tô, mô tô, xe gắn máy) thì tính riêng trong năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến ô tô tải (xe tải, xe đầu kéo, tải ben …) chiếm 26% so với tổng số vụ TNGT, 32,8% so với tổng số người chết; 21,3% so với tổng số người bị thương. Nghĩa là cứ 10 vụ TNGT xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan đến xe tải, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Đây là con số báo động cần phải ngăn chặn kịp thời.

Do đó, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách, các hành vi càn quấy trên đường (như chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, "bốc đầu"…).

Việc xử lý sẽ không chùng xuống (liên tục là cao điểm, để biến cao điểm là bình thường hằng ngày) đến khi người tham ra giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải phải có được thói quen tốt chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc giao thông.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như: Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố (ảnh dưới); fanpage Facebook Cục CSGT; ứng dụng VneTraffic.

"Chúng tôi tiếp nhận, xác minh, xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân", đại diện Cục CSGT cho biết.