Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

Ngày 23-3, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 2 bị can N.K.L (36 tuổi) và H.P.H (53 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 7-3, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM nhận tin báo có vụ xô xát xảy ra trước số nhà 205 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Lực lượng công an xác định xe máy giữa ông K. (chở H. ngồi phía sau) xảy ra va chạm với ô tô do ông H.T.V (32 tuổi) điều khiển. Vụ va quẹt xe không gây nhiều thiệt hại nhưng hai bên vẫn lớn tiếng dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, tài xế ô tô trượt ngã xuống đường, sau đó bị L. lao vào đánh, còn H. dùng tay kẹp cổ, khống chế. Vụ việc diễn ra giữa tuyến đường đông phương tiện qua lại, thu hút nhiều người dân tụ tập theo dõi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Sau khi lực lượng CSGT có mặt, tình hình căng thẳng mới được giải quyết.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã khởi tố, tạm giam nhiều người có hành vi gây rối trật tự công cộng xuất phát từ va chạm giao thông trên đường.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Chỉ từ va chạm nhỏ, các cá nhân đã có hành vi bạo lực, gây mất an ninh trật tự và có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra va chạm, người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hoặc báo cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyệt đối tránh các hành vi rượt đuổi, hành hung, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.