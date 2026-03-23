Vụ thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp vào mặt người phụ nữ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 21/3/2026, Công an phường Định Công tiếp nhận thông tin từ chị Đ.T.V.A về việc bị Nguyễn Văn Khuyến (sinh năm 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) gây thương tích tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng, phường Định Công.

Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, do mâu thuẫn nội bộ gia đình, Khuyến (em họ chị V.A) đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A đang chở mẹ là bà H.T.N nhằm chặn đường và dùng tay tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt của chị V.A.

Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau sự việc, chị V.A đến Công an phường Định Công trình báo nhưng do bị choáng và đau đầu nên xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng. Tuy nhiên, Công an phường Định Công đã chủ động xác minh vụ việc, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Định Công tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.