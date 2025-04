Công an TP HCM tổ chức xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30-4

Chiều 26-4, Công an TP HCM đã tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đến dự Lễ xuất quân có ông Nguyễn Văn Được, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM; lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an …

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ xuất quân

Trung tướng Lê Hồng Nam tại Lễ xuất quân

Lễ xuất quân nhằm thể hiện quyết tâm và khí thế cao nhất trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa - xã hội nhân dịp lễ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải tặng hoa các lực lượng

Trước đó, trưa 25-4, đoàn công tác UBND TP HCM do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM làm trưởng đoàn, đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn Đoàn (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) (CSGT), Công an TP HCM, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Các lực lượng ra quân đảm bảo ANTT

Công an TPHCM đã báo cáo nhanh với lãnh đạo TP HCM về các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP dịp lễ.

Phát biểu động viên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP trong công tác chuẩn bị, triển khai phương án bảo vệ lễ.

"Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các lực lượng cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT, TTATGT, không để phát sinh tình huống phức tạp, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường an toàn cho Nhân dân" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong và ngoài nước, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được yêu cầu lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp phải thực hiện một cách chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối; thể hiện rõ nét văn hóa, truyền thống nghĩa tình, hiếu khách của TP HCM.