Công an TP HCM tìm bị hại của Công ty An Lạc Tân

Ngày 26-12, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty An Lạc Tân do Quách Mộc Tân làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Dự án The Western Capital

Ngày 6-3, Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Quách Mộc Tân để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an TP HCM thông báo tìm bị hại đã tham gia ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dự án, nhà ở thuộc các dự án không thuộc chủ đầu tư của Công ty An Lạc Tân.

Các dự án gồm: Dự án khu dân cư An Lạc Riverside; Dự án khu dân cư An Trần Đại Nghĩa; Dự án khu dân cư Tân Túc; Dự án khu dân cư Nơ Trang Long; Dự án nhà ở xã hội The Western Capital (Blook A2- giai đoạn 1 và Blook A2- giai đoạn 2).

Các bị hại liên hệ Công an TP HCM gặp iều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh (SĐT 0906780080), Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế; địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10,TP HCM chậm nhất trước ngày 31-12-2024.