Công an TP HCM phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin

Ngày 13-4, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin, tạm giữ 3 người liên quan. Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ TP HCM đi Đài Loan (Trung Quốc) do người nước ngoài móc nối với người ở Việt Nam thực hiện.

Sau một thời gian theo dõi, Công an TP HCM khám xét một căn hộ ở quận 1 (TP HCM) phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú không đăng ký tạm trú.

Một đối tượng người nước ngoài cùng tang vật vụ án

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 184 bánh heroin đã được đóng gói cho vào vali cùng nhiều máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Tại cơ quan điều tra, hai người nước ngoài khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam ngày 15-3 qua cửa khẩu đường bộ tại An Giang. Sau đó, 2 người này đến TP HCM để nhận 184 bánh heroin từ một người khác ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dụng cụ để nghiền ma túy

Nhận hàng xong, hai người nước ngoài này đặt mua máy xay, máy hàng, máy ép, vỏ pin rỗng nhằm nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại rồi hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm.



Mục đích để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh đến Đài Loan (Trung Quốc).

Công an TP HCM đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh, thành để khẩn trương truy xét, mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt để.