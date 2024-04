Kiên Giang: Vợ rủ chồng mở tiệc ma túy chia tay bạn trước khi đi nước ngoài

Chiều 13/4, Công an phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 9 người cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá để xử lý theo thẩm quyền về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 12/4, Công an phường An Hòa bắt quả tang Võ Thị Thanh Trúc (SN 2005, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho 8 người khác tại căn nhà trên đường đường 3/2, phường An Hoà, TP Rạch Giá.

Võ Thị Thanh Trúc tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an Trúc khai nhận, do sắp đi làm thuê ở nước ngoài cùng chồng một thời gian, nên vào chiều tối 12/4, cả 2 cùng đến căn nhà nói trên.

Trúc rủ thêm 7 người bạn đến chơi. Tại đây, Trúc ngỏ lời mời mọi người chơi ma túy thì tất cả đều đồng ý. Sau đó, Trúc liên hệ mua ma túy tổng hợp của một người đàn ông với giá 5,7 triệu đồng. Trong lúc cả nhóm đang sử dụng thì bị Công an bắt quả tang.

Qua test nhanh cả 9 người đều dương tính với ma túy tổng hợp.