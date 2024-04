3 thiếu niên thay nhau hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Ngày 24/4, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum phát thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N (13 tuổi, sống tại tỉnh Kon Tum) tố giác về việc bị 3 đối tượng xâm hại tình dục.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 3 năm 2024, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu N có quen biết, trò chuyện với đối tượng H (15 tuổi, trú cùng địa phương).

Đến ngày 29/3, khi H cùng 2 đối tượng khác là M, Đ (15 tuổi, cùng trú tại địa phương) đang ở nhà H thì H nhắn tin cho cháu N rủ cháu N lên nhà H chơi.

Khi cháu N đến nơi các đối tượng kéo cháu N vào trong nhà H rồi từng đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. Tại thời điểm bị các đối tượng thực hiện hành vi giao cấu, cháu N chưa đủ 13 tuổi.

Gia đình trình báo vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh, tiến hành lấy lời khai của các đối tượng.

Căn cứ những tài liệu thu thập được, đến ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cảnh báo, môi trường Internet mang đến nhiều lợi ích cho trẻ em, là nguồn cung cấp kiến thức và thông tin vô tận cho phép các em truy cập để phục học tập, kết nối, chia sẻ, liên lạc… song cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi tiếp cận sau đó thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh do cơ quan chức năng thực hiện, các bậc cha mẹ khi cho để trẻ em truy cập Internet (để học tập, giải trí…) cần có sự quan tâm, giám sát phù hợp để tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.