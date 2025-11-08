Công an TP HCM khuyến cáo thông tin quan trọng

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết vừa khám phá một vụ trộm cắp gây hậu quả lớn và cảnh báo công tác bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật tư xây dựng có giá trị cao, tại các khu vực công nghiệp.

Vừa qua, tại công trình Công ty BO trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TP HCM xảy ra vụ trộm 4 cuộn dây điện trị giá hơn 598 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TP HCM đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Phong (SN 1996), Nguyễn Quốc Duyên (SN 1985), Hồ Tấn Phát (SN 2006), Nguyễn Chí Thiện (SN 2009) và Hồ Thị Loan (SN 1980).

Nhóm công nhân trộm dây điện

Điều tra ban đầu thể hiện: Phong và Duyên là công nhân nhà thầu phụ và rành về vị trí để vật tư, sơ đồ công trình và quy trình quản lý.

Phát hiện 4 cuộn dây điện được để ở vị trí không người quản lý và dễ tiếp cận nên nhóm này đã rủ nhau trộm cắp. Nhóm này đợi khi trời tối đã đưa dây điện ra ngoài qua lỗ thoát nước dưới chân hàng rào.

Sau đó, nhóm Phong cắt dây điện thành nhiều đoạn ngắn, giấu vào 17 bao tải để mang đi tiêu thụ.

Công an TP HCM khuyến cáo các đơn vị, nhà thầu tuyệt đối không để vật tư có giá trị (đặc biệt là dây điện, cáp, kim loại, máy móc) ở khu vực ngoài trời, không có người trông coi hoặc không được khóa cẩn thận.

Ngoài ra, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các lỗ hổng, kẽ hở (như lỗ thoát nước dưới hàng rào, vị trí hàng rào bị thủng,...) có thể bị đối tượng lợi dụng để tuồn tài sản ra ngoài. Đồng thời phải bố trí bảo vệ tuần tra cả ngày lẫn đêm, lắp đặt camera an ninh chất lượng cao tại các khu vực cất giữ tài sản. "