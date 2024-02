Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với một loại cỏ

Sử dụng chất gây nghiện trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh, gây ra chứng hoang tưởng, ảo giác, dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, thậm chí dẫn đến tự tử.

Theo Công an TP HCM, thời gian gần đây, cỏ Mỹ, một loại ma túy cực mạnh đang len lỏi vào cuộc sống của một bộ phận giới trẻ.

Công an TP HCM bắt lô hàng là "cỏ Mỹ"

Loại ma túy mới này được sử dụng bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng và người trẻ nhầm tưởng rằng "cỏ Mỹ" không gây nghiện như amphetamine, heroin, thuốc phiện.

Nhiều chuyên gia y tế đã khẳng định, "cỏ Mỹ" có tác dụng giống như cần sa nhưng gây nghiện, gây hại gấp nhiều lần so với cần sa.

Người sử dụng "cỏ Mỹ" trước hết sẽ bị rối loạn tâm thần, tức là ý thức thoát ly thực tại xung quanh.

Chính vì vậy Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-2-2016 về ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất đã đưa "cỏ Mỹ" (XLR-11) vào danh mục các chất ma túy.

Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15-5-2018 đưa "cỏ Mỹ" vào danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.

Theo đó, mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng "cỏ Mỹ" sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần thực hiện những biện pháp để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự nguy hiểm của "cỏ Mỹ".

Cụ thể, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, dành nhiều thời gian quan tâm đến con em, nhất là trong tuổi vị thành niên.

Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với nhà trường liên quan cách nhận biết ma tuý, các loại thực phẩm dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn để bày bán, dụ dỗ học sinh mua dùng.

Khi phát hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán, sử dụng các loại thực phẩm, có chứa chất ma túy, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 10 tháng năm 2023, công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma túy, so với cùng kỳ tăng 826 vụ - tương ứng 80,43%; bắt 4.021 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 654 đổi tượng - tương ứng 19,42%.

Thu giữ 806 kg ma túy các loại Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 806 kg ma túy các loại; 1.200ml dung dịch có chứa ma túy; 88,8 kg tiền chất cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác có liên quan. Qua đó, đã khởi tố 1.566 vụ với 2.467 bị can; xử lý hành chính 254 vụ với 1.505 đối tượng; xử lý khác 33 vụ với 49 đối tượng.