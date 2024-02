Chở 25 bình khí cười vào đêm mùng 3 Tết, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Sáng 13/2/2024 (mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Phòng CSGT Hà Nội thông tin, khoảng 23h40 ngày 12/1 (mùng 3 Tết), tổ công tác Y2/141 lập chốt xử lý vi phạm tại đường Kim Mã (đoạn ngang số nhà 41 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), phát hiện ô tô mang BKS 29D-05.xxx, có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, nam tài xế ô tô không xuất trình được đăng ký xe, kiểm tra tại khoang chứa hàng của xe, cảnh sát phát hiện 26 bình kim loại chuyên dụng, trong đó có 25 bình chứa khí.

Tài xế ô tô P.Đ.H và 25 bình khí cười.

Đấu tranh khai thác nóng tại chốt, danh tính tài xế ô tô được làm rõ là H. (SN 1999, ở quận Đống Đa).

Anh H. khai nhận các bình kim loại nêu trên đều chứa khí N20 (khí cười). Nam tài xế này đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết, thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Bảo đảm an ninh phục vụ nhân dân vui đón Tết an toàn.