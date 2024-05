Vụ 3 học viên cai nghiện tử vong ở BR-VT: Bảo vệ lén bán thuốc ho!

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Chung (SN 1978, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp) để điều tra về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Lê Thị Chung bị bắt liên quan tới vụ án 3 học viên cai nghiện tại Trung tâm Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (địa chỉ ấp Phú Thiện, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) tử vong trước đó.

Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo kết quả điều tra, Công ty Hoàng Kim Giáp là đơn vị cung cấp bảo vệ hợp đồng cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với vị trí được giao, bà Chung đã làm giả thông tin hồ sơ của một bảo vệ để cung cấp nhân sự cho Cơ sở cai nghiện.



Quá trình làm việc tại Cơ sở cai nghiện người bảo vệ này đã mua thuốc ho bán lại cho 3 học viên đang cai nghiện tại đây.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đình Đại, Phó Trưởng phòng Y tế Cơ sở Cai nghiện ma túy để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Như đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 9-2, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 học viên cai nghiện là T.T.L. (SN 1996, ngụ huyện Xuyên Mộc), T.X.A. (SN 1988) và N.V.D. (SN 1988, cùng ngụ TP Vũng Tàu) rủ nhau nghiền thuốc ho thành bột đổ vào nước ngọt để uống. Sau đó cả 3 đều tử vong.

Bước đầu, cơ quan công an xác định loại thuốc ho mà 3 nạn nhân pha với nước ngọt để uống là thuốc ho long đờm. Khi các nạn nhân uống số lượng quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong.